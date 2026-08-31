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數發部長林宜敬：科技主權落地 推動主權 AI、低軌衛星是兩大關鍵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
數發部長林宜敬。聯合報系資料照
數發部長林宜敬。聯合報系資料照

面對人工智慧、低軌衛星、跨境平台及資料流動快速重塑全球科技秩序，科技主權落地是全球政府及企業關注焦點，數位發展部部長林宜敬今日參加「2026 科技主權高峰論壇」致詞時表示，，「科技主權不是什麼都自己做，而是把最關鍵的幾項能力牢牢掌握在自己手裡。」與數位發展部密切相關的兩項核心，就是「主權 AI」與「低軌衛星通訊」。

面對科技及全球產業快速變化，台灣如何在持續開放、參與國際合作的同時，保有自主選擇、風險治理及關鍵時刻的替代能力，成為科技發展的重要課題。台灣通訊學會與臺師大 AI 倫理與治理中心計畫31日共同主辦，「2026 科技主權高峰論壇」邀集政府、產業及學界代表，從通訊、AI、文化及資料四大主權面向展開對話。

台灣通訊學會理事長兼臺師大AI倫理與治理中心計畫主持人王維菁開幕致詞時表示，科技主權並不是「科技鎖國」，也不是拒絕全球連結，而是在高度互賴的環境中持續開放合作，同時不失去自主。「平時能合作，關鍵時刻有選擇；面對風險，能應變、能替代；人民權益受損時，責任能釐清、救濟能落實。」

王維菁指出，當通訊、AI、平台與資料愈來愈受到跨國業者及少數技術系統影響，社會不能只問科技是否好用，更必須追問規則由誰訂定、資料如何被使用、風險由誰承擔、有沒有替代方案，以及人民能否獲得救濟。她強調，科技創新應持續，但治理也必須守住底線，產官學界與公民社會都應共同參與，透明、問責、公平競爭與在地文化，不應因追求效率而被忽略。

林宜敬指出，現代科技與經貿本來就建立在國際分工之上，並非所有技術都需要由臺灣自行研發，但對臺灣而言，仍有若干攸關國家自主與韌性的關鍵能力必須掌握，其中與數位發展部密切相關的兩項核心，就是「主權 AI」與「低軌衛星通訊」。

林宜敬表示，主權 AI 對臺灣具有兩項重要意義。首先，AI 語言模型必須能夠理解臺灣的語言、社會脈絡及民主自由價值，呈現臺灣自身的觀點，而非完全受制於境外資料與價值體系；其次，關鍵算力也必須在臺灣具有足夠的落地能力。當模型於臺灣境內的算力中心運作，相關服務才能受到我國法律規範，使臺灣保有必要的司法管轄能力。

為強化臺灣自己的 AI 能力，林宜敬指出，數發部目前正推動「臺灣主權 AI 訓練語料庫」，逐步開放政府可供利用的語料資源，讓臺灣及國際 AI 研發團隊可運用相關資料訓練模型，使 AI 更能理解臺灣的語言、文化與社會脈絡。

在算力建設方面，林宜敬表示，政府正透過促參機制推動民間投資 AI 算力中心，期望藉由民間力量擴大國內 AI 基礎建設。依目前規劃，預計一年內在臺形成超過一萬顆 GPU 的算力規模，使重要 AI 模型及應用有更多機會在國內運行，進一步提升臺灣自主運算與治理能力。

除了 AI，林宜敬也將低軌衛星通訊列為臺灣科技主權另一項重要基礎。他指出，臺灣目前 4G、5G 行動通訊覆蓋率極高，一般民用市場對衛星通訊的需求相對有限，但臺灣身處國際地緣政治前線，面對戰爭或灰色地帶威脅時，若海底電纜或既有通訊基礎設施遭到破壞，能否維持與外界聯繫，就不只是市場需求問題，而涉及國家通訊韌性。

因此，低軌衛星通訊的戰略價值，在於為既有通訊網路建立額外的備援及替代選項，使臺灣在特殊或緊急情境下仍保有自主對外通訊能力，降低關鍵通訊完全受制於單一系統或基礎設施的風險。

林宜敬總結，科技主權並不代表所有技術都必須自行製造，而是辨識真正攸關國家自主與韌性的關鍵能力，並確保臺灣能夠掌握。「主權 AI」讓臺灣的觀點、文化與法律管轄得以落實；低軌衛星通訊則讓臺灣在關鍵時刻仍保有必要的通訊選擇，避免數位連結受制於人。

數發部 林宜敬 低軌衛星

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