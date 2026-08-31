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助力AI應用發展！康寧將於國際半導展秀先進玻璃與材料創新技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
康寧將於 SEMICON Taiwan 2026 展出先進玻璃與材料創新技術。記者李珣瑛／攝影
康寧將於 SEMICON Taiwan 2026 展出先進玻璃與材料創新技術。記者李珣瑛／攝影

作為全球玻璃科學與光學物理領域的領導者，康寧公司（紐約證券交易所代碼：GLW）宣布，將於SEMICON Taiwan 2026展出應用於半導體架構與製程的先進玻璃與材料解決方案，涵蓋半導體價值鏈中的多個關鍵環節，協助客戶實現次世代產品所需的效能、可擴充性及整合能力。

康寧公司先進封裝和半導體光學事業群發展總監蔣振國表示：「業界持續聚焦於先進封裝、異質整合與AI相關應用，對半導體材料提出更嚴格的標準。康寧此次將展出的玻璃與材料解決方案，正是為了支援先進半導體製造在精密度、表面品質、厚度控制等關鍵效能上的需求而開發。」

在L1030展位，可進一步了解康寧廣泛的半導體解決方案，包括︰

先進微影製程解決方案︰專為次世代極紫外光（EUV）與深紫外光（DUV）微影製程開發的超低膨脹玻璃與高純度光學材料，具備卓越的尺寸穩定性、能降低定位誤差、提升疊對精準度（overlay performance），以及優異的光學傳輸效能。

先進封裝解決方案︰高效能玻璃與陶瓷材料，可支援精密暫時接合載板應用（precise temporary bonding carrier applications）、扇出型面板級封裝（FOPLP）與3D封裝。

AI光學互連︰光子連接解決方案，為次世代AI與雲端運算架構提供端對端光學互連，並透過整合式被動光學系統支援共同封裝光學（CPO）應用。

玻璃核心技術與未來應用︰採用玻璃通孔（TGV）架構的玻璃核心基板，可支援更大的封裝尺寸與更高的互連密度，同時兼顧尺寸穩定性與量產規模化，為先進封裝的發展奠定基礎。

光學玻璃解決方案︰精密光學玻璃，鍍膜與幾何設計均可依需求客製化，適用於感測、晶圓級封蓋（wafer-level capping）與先進影像應用。

另外，康寧亦將參與SEMICON Taiwan的創新技術發表會（TechXPOT），由美國康寧公司先進封裝和半導體光學事業群業務應用總監秦奮（Allen Qin,Business Applications Director, Packaging and Wafers, Corning Incorporated）於9月3日下午3：20 在南港展覽館一館4樓TechXPOT舞台L區光廊，就「以玻璃創新加速AI基礎建設」主題發表專題演。

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