AI、消費電子拉貨點火 7月製造業景氣轉亮繁榮紅燈

AI、高效能運算需求持續暢旺，加上消費性電子新品進入備貨旺季，台灣製造業景氣再升溫。台經院31日公布7月製造業景氣訊號，訊號值由6月16.54分增加至18.57分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈，轉為代表繁榮的紅燈。

台經院指出，儘管中國大陸內需疲弱、製造業表現承壓，但美國、歐洲及日本等主要經濟體受惠於半導體、高效能運算及AI需求強勁，採購經理人指數（PMI）持續維持擴張區間，顯示全球製造業景氣仍具韌性。

國內方面，台經院表示，新興科技應用持續發展、消費性電子新品備貨需求升溫，加上石化等傳統產業下游客戶拉貨意願改善，帶動出口價格持續上揚，外銷訂單及生產指數年增幅也持續擴大，推升需求面、原物料投入面及售價面等指標表現。雖然7月股市受科技類股回檔影響下跌，但年增率仍維持高檔，製造業廠商看好當月景氣的比率也明顯上升。

產業分布也明顯往熱絡方向移動。7月代表景氣繁榮的紅燈產業，占整體製造業產值比重由6月26.15%大增至45.85%；代表景氣揚升的黃紅燈則由29.24%增至31.06%。相較之下，綠燈比重由36.01%降至17.69%，黃藍燈也由8.31%降至5.12%。

從主要產業觀察，電子業仍是景氣主力。台經院提及，電子零組件業受惠AI、高效能運算應用持續擴張，帶動12吋晶圓代工、IC設計與封測、電容器等需求增加，出口、外銷訂單年增率皆逾五成，生產指數也有逾二成增幅，7月景氣燈號續亮紅燈。電腦、電子產品及光學製品業同樣受惠全球AI基礎設施需求擴張，以及智慧型手機新品備貨，景氣燈號也維持紅燈。

景氣回溫也逐漸由電子業外溢至部分傳統產業。台經院表示，金屬製品業受半導體電子零組件、動力電池，以及航太、電動車等需求帶動，出口、外銷訂單及生產指標年增率均逾二成，燈號由綠燈轉為紅燈；機械業則受惠半導體先進製程、高階封測持續擴產，以及工具機接單回溫，也由黃紅燈轉亮紅燈。

石化相關產業也見改善。其中，塑橡膠製品受惠下游客戶回補庫存力道增加，出口、外銷訂單及生產指數年增率均明顯成長，景氣燈號由黃紅燈轉為紅燈；化學材料業則維持黃紅燈。

不過，汽車產業景氣仍相對疲弱。台經院指出，雖然國內車市持續受惠貨物稅減徵及客運車輛電動化政策，7月新車掛牌約3.87萬輛、年增9%，但部分車廠仍持續去化燃油車庫存並調節生產，加上零組件市場需求動能偏弱，景氣燈號續呈代表低迷的黃藍燈。

台經院指出，受惠AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，加上客戶回補庫存，台灣多數經濟數據較上月改善並維持高檔；不過，去年下半年基期偏高，預期今年下半年成長幅度可能不及上半年。尤其是占出口約四成的資通與視聽產品，對美出口年增率已由1月267.6%降至7月28%，寫2025年2月以來新低，相關產業成長力道是否逐步收斂仍待觀察。

另一方面，台經院表示，部分傳統產業受資訊電子業積極擴充產能及客戶回補庫存帶動，景氣已有回溫跡象，後續動能能否延續、成為支撐下半年經濟成長的另一股力量，也是未來觀察重點。