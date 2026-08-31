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崇越串連日本SCIVAX、信越化學 卡位光進銅退商機
崇越看好「光進銅退」趨勢，宣布串聯日本奈米壓印技術大廠SCIVAX、信越化學等合作夥伴，推出從光學模擬設計到高精度晶圓級壓印量產的一站式解決方案，卡位熱門的「共封裝光學技術」（CPO）商機。
崇越首席執行長陳德懿今天表示，隨著AI與高效能運算（HPC）數據量爆發性成長，傳統銅導線傳輸面臨頻寬限制與高耗能挑戰。而CPO是將光學引擎與邏輯晶片共同封裝在同一基板上，能顯著縮短電路傳輸距離、降低功耗，並大幅提升頻寬密度與能源效率。
陳德懿認為，在此關鍵架構轉折點上，高精度且具備量產優勢的光學元件製造技術成為CPO普及的核心，其中SCIVAX具備卓越的光學模擬能力與獨家專利奈米壓印技術，能以極高精度將複雜的光學設計曲面完整複製至晶圓上。
另搭配日本信越化學的高可靠度光學材料，所製成的微透鏡陣列（Microlens Array）具備極佳耐熱性與高光訊號耦合效率，確保在高密度封裝與高熱運作環境下，仍能保持極佳的光傳輸品質。
陳德懿表示，相較於傳統的可插拔式光學模組，CPO架構因具備更短的電性傳輸路徑、更低的功耗、更高的頻寬密度，以及更佳的散熱效率，被視為克服傳輸能耗瓶頸的典範轉移技術。
崇越預告，本週即將登場的SEMICON Taiwan國際半導體展中，崇越將有相關技術發表，展示從光學模擬設計到高精度晶圓級壓印量產的一站式解決方案。
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