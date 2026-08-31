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半導體展周鳴槍起跑 微機電暨感測器論壇率先登場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展即將於9月2日正式舉行，本周活動以系列國際論壇開場，今日由微機電暨感測器論壇率先舉行，接著還有半導體先進製程科技論壇、矽光子國際論壇、面板級扇出型封裝創新論壇、imec 科技論壇等。

SEMICON Taiwan 2026實體展覽將於9月2日至4日於台北南港展覽館一、二館舉行。因應展會規模持續擴大，今年展區也首度延伸至南港漢來大飯店及雅悅會館。 今年展覽以「Transform Tomorrow 共構未來」為主軸，規畫將有逾1,300家廠商設置4,300個攤位，規模再創新高，預計將吸引來自65國、超過10萬名人士參與。

在實體展覽方面，今年高科技智慧製造專區較去年成長20％，為今年規模最大、成長最快的展區；封裝技術概念區也較去年成長6％，成為第二大展區。今年展會也首度設立晶圓智造特區，展現AI如何加速半導體製造轉型。

另外，今年的大師論壇暨全球生態系高峰會首度升級為全天規格，9月2日開幕主題演講是由Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家Amin Vahdat擔綱，他將首度在亞洲公開發表主題演講。

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