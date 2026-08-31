欣興電子隨即發出聲明表示，此案案由為涉嫌《刑法》妨害農工商罪中的「產地標示爭議」，並非外傳的內線交易等謠言。圖：翻攝自Goolge街景

欣興電子爆出涉嫌將大陸地區製造之PCB產品貼標台灣製造「洗產地」，桃園地方檢察署28日指揮調查局搜索欣興電子位於桃園市龜山區的總公司及中壢區合江廠，並約談14名被告及4名證人。檢方昨(29)日凌晨訊問後，認定14名被告涉犯行使偽造私文書、商品虛偽標記等罪嫌，分別諭知30萬元至1500萬元不等具保，並將持續擴大追查。

桃檢指出，檢方接獲情資，疑似有在中國大陸產製的PCB產品運回台灣後，換貼「台灣製造」產地標示，涉嫌標示不實原產地。桃檢檢察長張春暉隨即指派肅貪專組主任檢察官呂象吾及檢察官賴瀅羽指揮偵辦，經調查蒐證後，指揮法務部調查局桃園市調查處、新北市調查處、北機站、新竹縣站、新竹市站及資安工作站等單位，持桃園地方法院核發的搜索票，搜索欣興電子總公司及中壢合江廠。

此次共約談PCB事業處王姓總經理、吳姓副總經理、業務部劉姓業務人員、合江廠曾姓廠長、製造部周姓經理及其他員工等14名被告，以及4名相關證人，並查扣相關物品。檢察官訊問後認為14名被告犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，其中王姓總經理諭知具保1500萬元、吳姓副總經理1200萬元、曾姓廠長500萬元、周姓經理250萬元、劉姓業務人員30萬元，其餘被告請回。

案件曝光後，外界更傳出欣興電子可能涉及財務造假及內線交易等言論，社群平台也出現「股市永遠有人早知道」、「大戶先跑、散戶洗碗」、「主力提前出貨」等說法。不過，欣興電子隨即發出聲明表示，據檢調單位告知，此案案由為涉嫌《刑法》妨害農工商罪中的「產地標示爭議」，並非外傳的內線交易等謠言，公司全力配合調查，目前營運正常，對財務及業務並無重大影響。欣興電子28日當天早盤股價則一度衝上歷史新高1230元，隨後大跌終場收在1110元。

資深分析師周代運發文指出，美國近年持續加強查緝第三地轉運，台灣近期也面臨產地合規壓力，欣興電子此次遭查可能受到國際貿易監管趨嚴影響。他指出，若檢調最終認定相關製程不足以構成實質轉型，除了可能涉及產地虛偽標示刑責，也可能引發美國海關扣貨、補稅及客戶重新稽核等供應鏈風險；但若相關製程符合原產地認定標準，案件也不排除朝無不法或較輕處分方向發展。周代運認為，欣興電子在ABF載板及AI伺服器供應鏈具技術與產能優勢，短期內客戶要全面更換供應商並不容易，因此案件後續對公司的實質影響，仍須視檢調調查及產地認定結果而定。

至於此案後續是否牽涉中國供應鏈規避美國關稅或貿易限制，以及歐美客戶是否因此進一步進行產地合規審查，甚至衍生轉單或重驗供應鏈風險，也仍有待後續調查結果出爐。桃檢表示，將持續擴大、深入追查相關事證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：欣興電子涉洗產地衝擊股價？資深分析師曝2劇本走向