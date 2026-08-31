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欣興發出最新聲明 澄清爭議產品非載板

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。 聯合報系資料照
欣興楊梅廠區外觀。 聯合報系資料照

ABF載板大廠欣興（3037）遭檢調搜索事件持續發酵，公司稍早發出最新聲明強調，本次產地標示爭議產品主要為PCB產品、並非載板。

欣興在說明稿指出，台灣桃園地方檢察署於8月28日指揮桃園市調查處前往公司搜索，針對涉嫌妨害農工商罪、產品產地標示爭議進行調查。公司並澄清，本次檢調單位調查的爭議產品主要為PCB產品，並非載板產品。

公司表示，全案目前仍在調查階段，將積極配合檢調單位釐清案情。不過，由於欣興近年是AI伺服器與高階ABF載板題材的重要指標股，消息曝光後，市場第一時間仍選擇先行避險，賣壓在開盤快速湧出。

欣興

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