欣興發出最新聲明 澄清爭議產品非載板

ABF載板大廠欣興（3037）遭檢調搜索事件持續發酵，公司稍早發出最新聲明強調，本次產地標示爭議產品主要為PCB產品、並非載板。

欣興在說明稿指出，台灣桃園地方檢察署於8月28日指揮桃園市調查處前往公司搜索，針對涉嫌妨害農工商罪、產品產地標示爭議進行調查。公司並澄清，本次檢調單位調查的爭議產品主要為PCB產品，並非載板產品。

公司表示，全案目前仍在調查階段，將積極配合檢調單位釐清案情。不過，由於欣興近年是AI伺服器與高階ABF載板題材的重要指標股，消息曝光後，市場第一時間仍選擇先行避險，賣壓在開盤快速湧出。