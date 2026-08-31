AI 盡頭是電力「買AI卻漏掉電力，就像買超級跑車卻沒加油」

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，全球生成式 AI 浪潮急速推進，資料中心對電力與能源穩定的渴求達到前所未有的臨界點。「AI的盡頭是電力」已成為國際科技巨頭與投資市場的高度共識。

張耿豪指出，在美國大力去中國化供應鏈及極力解決龐大電網缺口的背景下，南韓憑藉先進的核能設備製造實力與強大的電池儲能技術，強勢躍居「全球 AI 電力第一梯隊」的主要供應國。然而，南韓經濟的競爭優勢絕非僅限於硬體製造，其在搜尋引擎、電商、遊戲、娛樂軟體與數位內容等「軟實力」領域同樣展現全球影響力。大華韓國 KOSPI 50（009829）不僅重倉HBM算力心臟與電力基建，更全面涵蓋南韓軟實力巨頭，成為投資人全方位卡位南韓轉骨紅利的最佳載體。

大華韓國 KOSPI 50經理人賴昱廷表示，核能因具備24小時穩定基載與零碳排優勢，被視為解決AI資料中心龐大電力缺口的長期終極解決方案。目前美韓兩國已簽署多項核能合作諒解備忘錄（MOU），韓系電力設備製造商已正式成為美國AI電力升級的首選夥伴。

在AI算力大廠的實際採購案中，南韓重工與電力巨頭斬獲甚豐，賴昱廷舉例：斗山重工（Doosan Enerbility）：Elon Musk 旗下的 xAI、電商巨頭亞馬遜（Amazon）及Meta的AI資料中心，均已採用斗山重工的發電設備與渦輪組件。此外，斗山重工更與X-energy、NuScale Power及Fermi America等美商簽署協議，為德州AI專區的大型核電廠與SMR（小型模組化反應爐）提供核心反應爐設備。

現代電力（HD Hyundai Electric）：輝達（NVIDIA）積極推動800V高效能資料中心電力革命，傳出已尋求現代電力合作，共同建構高效率電力架構。

賴昱廷表示，除核能發電外，維持電網平穩運作的儲能系統（ESS）同樣是AI資料中心不可或缺的基建。隨著美國《降低通膨法案》（IRA）政策力推供應鏈去中國化，要求AI電力設備減少對中國電池及設備的依賴，南韓三大電池巨頭—三星 SDI、LG 能源解決方案（LG Energy Solution）與SK On迎來巨大的轉單效應，成為美國AI電力儲能設備的最核心供應商。

其中，特斯拉（Tesla）與LG簽署高達43億美元的儲能合作案，全面對接AI資料中心與公用電網；三星SDI亦憑藉強大的 LFP（磷酸鐵鋰）與高密度電池技術，豪奪美商數百億美元的儲能電池大單，推升其股價與營運獲利動能強勁。

賴昱廷指出，除硬體半導體與AI電力外，KOSPI 50指數亦將南韓最具代表性的軟實力巨頭囊括其中，展現多軌並進的超強營運韌性，例如：

1.電商與搜尋引擎龍頭 NAVER：作為南韓在地搜尋引擎與電商龍頭，旗下的 Webtoon 與 LINE 平台橫掃全球市場，營收自 2021 上半年約 3.16 兆韓元逐期攀升，至 2025 下半年預估飆增至 6.33 兆韓元，展現強悍的平台變現能力。

2.軟體與娛樂巨頭Kakao：橫跨通訊軟體 KakaoTalk 與演藝娛樂事業，營收由 2021 上半年的 2.61 兆韓元，一路穩健成長至2025下半年的4.2兆韓元，深植於南韓數位生活與流行文化生態圈。

3.全球遊戲與AI研發大廠 Krafton：憑藉《絕地求生》（PUBG）等現象級IP風靡全球，並積極投入AI機器人研發，營收自2021上半年的9,200億韓元，狂飆至2025下半年的1.79兆韓元。

4.K-Pop全球造星帝國HYBE：旗下擁有BTS等頂流天團，帶領韓流文化進行全球品牌輸出，營收由2021上半年的4,570億韓元爆發式成長至2025下半年的1.44兆韓元。

賴昱廷直言：「沒電的 GPU 只是擺設，買AI卻漏掉電力，就像買超級跑車卻沒加油！」AI狂潮已從「晶片算力競逐」進入「電力與能源護城河」的真功夫比拚。南韓企業不僅在HBM晶片領域握有絕對定價權，更在核能發電、SMR 及儲能系統上建構起美商無法割捨的戰略依賴，同時兼具軟體、遊戲與K-Culture影藝事業的龐大現金流。

整體而言，韓國股市過去歷經高檔過山車與散戶槓桿清洗後，中長期而言，受惠於AI驅動的HBM存儲超級周期與強勁的企業盈利基本面，當前正是布局的機遇，009829可一次將「算力＋電力＋軟實力」全數收入囊中，在全球科技巨頭發動機全開之際，卡位爆發潛力最強的估值修復紅利及結構性長牛。