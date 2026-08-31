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聚恆海外布局報捷 帛琉標案今年有望全數認列

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
聚恆海外布局再傳捷報，已順利完成帛琉海外標案的光電系統整合與測試，並舉行剪綵。提供／聚恆
聚恆海外布局再傳捷報，已順利完成帛琉海外標案的光電系統整合與測試，並舉行剪綵。提供／聚恆

國內太陽能系統整合廠聚恆科技（4582）海外布局再傳捷報。聚恆承攬中華民國外交部海外標案帛琉共和國「One Stop Shop Building Solar Power Installation Project」，30日已順利完成系統整合與測試並舉行剪綵。

據悉，該案專案規模約270萬美元，營收依工程進度分階段認列，預計今年第4季完成驗收及100%營收認列，除挹注今年營運外，也將成為聚恆拓展太平洋島國與東南亞能源市場的重要海外實績。

聚恆董事長周恒豪表示，不同於單純的太陽光電設備建置，帛琉案一次整合太陽光電、電池儲能系統、能源管理系統及電動巴士充電樁設備，範圍涵蓋國會大樓、體育館及教育部等區域。聚恆從設計規劃、設備採購、國際物流，到施工管理、系統整合、測試及併網協調全程參與。

周恒豪進一步指出，海外工程各環節環環相扣，難度遠高於國內案場，其中「成本與物料管控」是最大挑戰之一。在台灣，工地若臨時缺料可就近補貨，但在帛琉，一旦缺料就必須動用空運，不僅延誤時程，成本也將大幅墊高，因此設備採購、國際物流排程與施工進度整合的事前規劃缺一不可。

此外，在技術面上聚恆亦展現高度客製化能力。因應海島環境的嚴苛風速，結構設計採約67.5m/s瞬間設計風速評估並採用SN490建築用鋼，兼顧抗風與鋼構減重，避免增加既有建築負荷；帛琉供電電壓為480V，與台灣慣用的380V/220V不同，聚恆依當地電網條件重新整合逆變器、儲能PCS、配電設備與充電樁，並透過EMS調節發電、儲能與充電負載，使專案順利建置完成。

聚恆表示，公司的核心優勢在於「整案統籌整合能力」與「精準的成本與資源管控」，能在有限時程與海外供應鏈條件下，有效串接採購、物流、工程、測試等環節，將成本風險控制在合理範圍內並確保施工品質，這是許多國際EPC廠商較難同時具備的能力；而這也是聚恆近年由太陽能EPC工程商升級為能源整合服務商的關鍵。

據悉，聚恆深耕再生能源近30年，已累積數百件海內外實績，包括日本12件、柬埔寨3件及其他海外市場7件，並自主開發「H-ELink聚能網」能源管理平台。帛琉案更從過往的太陽光電建置，升級為涵蓋光電、儲能、EMS、充電設備與電網介接的完整系統輸出。

法人表示，聚恆可望以帛琉案為示範，持續評估太平洋島國及東南亞市場，並以已設立子公司的越南為主要據點，同時由傳統EPC工程收入，向儲能、O&M維運與海外系統整合等多元收入延伸，在全球倡議ESG的政策推動下，海內外營運動能皆成長可期。

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