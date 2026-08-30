聽新聞
0:00 / 0:00

京元電、矽格AI測試晶片接單熱 矽格新產能開出前即被預訂一空

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI晶片加速放量，後段測試需求跟著爆發，台灣兩大專業測試廠京元電（2449）、矽格（6257）訂單能見度同步升高，營運衝鋒，矽格新產能開出前更被預訂一空，營運熱轉。

法人指出，京元電通吃輝達GPU、Google TPU及美系雲端服務供應商ASIC測試商機，AI業務占比持續攀升；矽格受惠美系CPU、GPU、ASIC及矽光子客戶需求湧入，接單同步強強滾，看好兩家測試大廠營運成長動能將一路延續至2027年。

據悉，輝達已將京元電列為Vera Rubin等次世代AI平台的晶圓與晶片測試夥伴，Google擴大自研TPU部署，也帶動相關測試訂單持續增加。此外，亞馬遜AWS Trainium等美系雲端業者自研晶片需求升溫，進一步推升京元電產能利用率。

京元電去年AI相關測試業績占比約25%，今年可望突破三成，法人預期，現階段AI GPU客戶貢獻仍高於ASIC，但Google TPU及各大雲端服務供應商自研晶片陸續放量，2026年至2027年ASIC測試需求將加速追趕，成為京元電下一階段成長主力。

業界分析，AI晶片正由3奈米邁向2奈米，並大量採用CoWoS及異質整合封裝，晶片密度、運算效能與功耗同步提高，測試流程也變得更複雜，除測試時間拉長，高功率預燒老化、成品測試及系統級測試需求均明顯增加，讓測試環節在AI晶片量產過程中的重要性大幅提升。

京元電具備自製Burn-in爐技術優勢，在AI GPU與ASIC晶片的終端測試領域居領先地位，並可提供Burn-in及系統級測試（SLT）等服務。

矽格接單熱度不遑多讓，受益於AI、高效能運算、ASIC及矽光子等應用需求走強，7月合併營收首度站上20億元、達20.1億元，年增近27%，刷新單月紀錄，顯示美系大客戶訂單及新增產能效益已逐步反映。

矽格目前承接國外大型美系CPU、GPU及雲端服務供應商的AI加速器與ASIC測試訂單，產能維持高檔，而新購湖口廠部分廠區已於7月加入量產，產能更在設備到位前就被客戶預訂一空；竹東中興新廠預計今年第4季完工、明年第1季量產，將接續支應客戶新增需求。

矽格 京元電 晶片

延伸閱讀

日月光獲 Google 追加訂單 英特爾擴大委外、漲價效益同步助攻

國際半導體展聚焦矽光子及CPO 台積電COUPE量產受矚

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

輝達雙引擎發動！新一代產品價格翻倍 廣達、緯穎等業績將起飛

相關新聞

佳世達旗下資騰科技 搶進半導體先進製程與矽光子市場

佳世達（2352）集團羅昇（8374）旗下資騰科技（STC）為集團「AI解決方案與智慧製造」事業布局的重要一環，聚焦半導體先進製程與矽光子製程中的量測、晶圓清潔與廠內物流等關鍵環節。此次將於 SEMICON Taiwan 2026 展示 Fractilia CD-SEM量測、ProSys兆聲波晶圓清洗及 SEMI-TS廠內物流三大解決方案，協助客戶提升製程穩定性、生產良率與整體營運效率。

18年前來台祝賀！蘋果庫克將卸任CEO 曾馨瑩、郭台銘飛加州赴宴

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩參加蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Apple Park的晚宴。曾馨瑩指出，十八年前我們結婚時，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州參加他在Apple Park的晚宴。

台灣半導體業打群架能救「材料侏儒困境」？晶圓女王：現在是最好時機

SEMICON半導體展前夕，SEMI國際半導體產業協會21日邀請34家國內外業者，舉行「半導體材料聯盟成立大會」，環球晶董事長徐秀蘭、李長榮化學總裁李謀偉，以及日月光、美光、萬潤、辛耘、志聖、弘塑、默克等上下游業者，都是現場的站台嘉賓。

輝達投資機器人將上市！能率亞洲押中Agility還要再買2家AI新創

能率亞洲（7777）2025年投資美國機器人新創Agility，今年第4季將在美國以SPAC模式掛牌上市，成第一家美國人型機器人概念股；由於對AI及機器人投資見解相似，能率亞洲與輝達已建立戰略投資夥伴關係，互相介紹案源，能率今年底也將評估NVIDIA引薦的北美機器人手臂及北美AI大腦新創投資案。

QR Code騙取個資增加 資安署示警3方式辨真偽

資安署近期示警，有駭客竄改研討會官方報名QR Code，騙取民眾個資。資安署表示，駭客多以覆蓋或更改數位海報偽冒，民眾掃...

輝達雙引擎發動！新一代產品價格翻倍 廣達、緯穎等業績將起飛

輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）機櫃Vera Rubin量產，加上AI推論機櫃Groq 3 LPX同步推出，雙引擎帶動，加上新一代機櫃價格較前一代翻倍成長，AI供應鏈業績跟著起飛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。