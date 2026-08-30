日月光獲Google追加訂單 英特爾擴大委外、漲價效益同步助攻

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩參加蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Apple Park的晚宴。曾馨瑩指出，十八年前我們結婚時，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州參加他在Apple Park的晚宴。

2026-08-30 21:55