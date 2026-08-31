IFA展來了 雙A搶商機

德國柏林消費電子展（IFA）即將在9月4日登場，品牌雙A宏碁、華碩卡位下半年商機。據了解，宏碁本次除了秀出AI PC等常規產品外，新品重點將擺在視覺顯示技術及電競產品，將推出新一代掌機，加速拓展相關市場。

宏碁將於德國柏林IFA展期間舉辦next@acer全球記者會，並於台灣時間9月2日線上直播。

宏碁表示，本次發表會將揭曉一系列創新產品與技術，包括AI PC、輕薄型設計、電競系列、視覺顯示技術、連網解決方案，以及智慧生活裝置等全新產品，展現宏碁持續拓展AI應用與智慧科技生態系的發展藍圖。

目前宏碁掌機產品線已有多款產品，處理器包含Intel及AMD兩大陣營，主打高效能的Predator Atlas 8搭載最高Intel Arc G3 Extreme處理器，是目前宏碁最新款掌機。

在華碩方面，先前已在COMPUTEX及近期Gamescom 2026釋出多款新品，華碩本次在IFA展期間並未舉辦獨立發表會，而是採用SHOW ROOM形式，面向歐洲客戶，呈現近期的新產品。