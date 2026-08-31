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輝達最強AI PC預訂一空

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布，推出專為AI PC設計的晶片RTX Spark。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布，推出專為AI PC設計的晶片RTX Spark。路透

輝達NVIDIA）攜手聯發科開發的RTX Spark系列PC預計今年秋季上市，包含微軟（Microsoft）及更多遊戲開發商近期陸續宣布更新及加入支援該平台，名列首波推出廠商的華碩及微星，目前第一批貨已預訂一空，呈現供不應求情況，相關廠商已向輝達爭取更多配額。

PC市場承受關鍵元件漲價壓力而壓抑買氣，市場看淡下半年，對照RTX Spark系列PC預購人氣旺，為下半年相對黯淡的PC市場激起火花。

輝達RTX Spark系列被稱為最強AI代理個人電腦。RTX Spark超級晶片以台積電3奈米製程打造，搭載一顆輝達Blackwell RTX GPU，並連結高效能20核心Grace CPU，採用Windows on Arm（WOA）架構。

輝達執行長黃仁勳指出，RTX Spark將輝達打造的CUDA、RTX、AI平台等都匯集到一個超級晶片中。包括地端代理、前端模型、創意工作流程、RTX遊戲等，都能在一台筆電上運行，「這就是全新的PC、個人AI電腦」。

RTX Spark處理器主要分為高階的N1x與主流的N1兩款型號，第一波搭載RTX Spark的筆電預計今年秋季上市，儘管搭載N1x的PC實際售價尚未公布，市場普遍認為將從11萬元起跳。

RTX Spark首波合作品牌包含華碩、微星、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想、微軟，而宏碁、技嘉也會跟進。

目前華碩、微星首批貨已預訂一空。華碩共同執行長胡書賓指出，通路客戶對RTX Spark系列新品預訂超乎預期地好，華碩原規畫的首批可供量已全數被預訂一空，正積極向輝達追加供應訂單，且華碩對於該明年銷量抱持高度樂觀看法。

微星產品長彭仁坊先前則透露，在中國大陸、台灣及美國客戶積極下單下，目前微星搭載高階版N1X晶片的筆電第一批貨已接近預訂一空，微星正積極跟輝達追單。

此外，WOA先前遭外界詬病支援軟體生態系及遊戲兼容度不足，隨著搭載RTX Spark的PC將於秋季上市，輝達近期於德國Gamescom 2026期間，宣布多家遊戲開發商會攜帶多款遊戲加入RTX Spark陣容。

輝達 NVIDIA 華碩

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