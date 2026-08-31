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中鋼相挺扣件業 建數位平台
中鋼（2002）協助台灣扣件產業轉型，除了提供鋼材與價格支持，更透過數位科技打造產業競爭力，其中，旗下「台灣扣件服務雲」（扣件雲）就是一個媒合國際業者對台採購的數位大平台，中鋼未來將持續出招，助扣件業搶單與轉型。
中鋼董事長黃建智指出，「台灣扣件服務雲」受到國際市場高度關注，每年吸引超過6萬個專業流量，其中高達八成來自海外，含金量極高。
黃建智說，「扣件雲」成立多年，針對後台使用數據分析，「結果資料出來、大家都驚呆了」，因為平台每天都有來自歐洲、中國大陸、印度及俄羅斯等地使用者進入，顯示國外扣件業者、工程師及貿易商，對台灣扣件技術與供應鏈具有高度興趣。
統計顯示，「扣件雲」平台每月約有5,000個不同IP流量，一年超過6萬個，其中約80%來自國外，已不只是技術平台，更逐漸成為台灣扣件業與國際買家的媒合窗口。
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