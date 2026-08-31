AI晶片加速放量 京元電、矽格跟著沾光

AI晶片加速放量，後段測試需求跟著爆發，台灣兩大專業測試廠京元電（2449）、矽格（6257）訂單能見度同步升高，營運衝鋒，矽格新產能都是開出前即被預訂一空，營運熱轉。

法人指出，京元電通吃輝達GPU、Google TPU及美系雲端服務供應商ASIC測試商機，AI業務占比持續攀升；矽格受惠美系CPU、GPU、ASIC及矽光子客戶需求湧入，接單同步強強滾，看好兩家測試大廠營運成長動能將一路延續至2027年。

據悉，輝達已將京元電列為Vera Rubin等次世代AI平台的晶圓與晶片測試夥伴，Google擴大自研TPU部署，也帶動相關測試訂單持續增加。此外，亞馬遜AWS Trainium等美系雲端業者自研晶片需求升溫，進一步推升京元電產能利用率。

京元電去年AI相關測試業績占比約25%，今年可望突破三成，法人預期，現階段AI GPU客戶貢獻仍高於ASIC，但Google TPU及各大雲端服務供應商自研晶片陸續放量，2026年至2027年ASIC測試需求將加速追趕，成為京元電下一階段成長主力。

業界分析，AI晶片正由3奈米邁向2奈米，並大量採用CoWoS及異質整合封裝，晶片密度、運算效能與功耗同步提高，測試流程也變得更複雜，除測試時間拉長，高功率預燒老化、成品測試及系統級測試需求均明顯增加，讓測試環節在AI晶片量產過程中的重要性大幅提升。

京元電具備自製Burn-in爐技術優勢，在AI GPU與ASIC晶片的終端測試領域居領先地位，並可提供Burn-in及系統級測試（SLT）等服務。

矽格接單熱度不遑多讓，受益於AI、高效能運算、ASIC及矽光子等應用需求走強，7月合併營收首度站上20億元、達20.1億元，年增近27%，刷新單月紀錄，顯示美系大客戶訂單及新增產能效益已逐步反映。

矽格目前承接國外大型美系CPU、GPU及雲端服務供應商的AI加速器與ASIC測試訂單，產能維持高檔，而新購湖口廠部分廠區已於7月加入量產，產能更在設備到位前就被客戶預訂一空；竹東中興新廠預計今年第4季完工、明年第1季量產，將接續支應客戶新增需求。