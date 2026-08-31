iPhone 18散熱再進化！導入史上最大面積均熱板 台廠業績衝

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨正式登場，市場預料首度亮相的iPhone 18 Pro系列將導入史上最大面積的VC（均熱板），散熱區域一路延伸至機身頂部，用以提升用戶體驗，衝刺新機銷售量，並有助於散熱廠業績衝鋒。

根據近期曝光的iPhone 18 Pro系列內部主板結構流出圖，VC尺寸與覆蓋範圍堪稱歷代iPhone之最，用以改善高負載時的熱累積；蘋果日前擴大採購均熱板，對供應鏈下達積極備貨指令。

蘋果去年iPhone 17 Pro首度採用VC，今年不僅持續沿用VC散熱設計，面積更進一步擴大，甚至因此更改動態島的設計，凸顯出AI時代下的智慧手機散熱重要性不言可喻。

據傳蘋果iPhone 18 Pro系列的VC供應商主要有三家，台廠為奇鋐，陸廠為瑞聲科技與蘇州天脈，但並未獲得蘋果官方證實，最終供應商分工仍需以蘋果官方發布為準。

蘋果今年秋季發表會不僅有iPhone 18 Pro系列，首款折疊機iPhone Ultra也將正式登場，而iPhone Ultra初登場就立即採用VC，有助於VC市場需求進一步擴大。

蘋果近年來積極導入VC作為智慧手機散熱解決方案，另一目的很可能是為了2027年的iPhone 20周年紀念機預先準備。業界人士分析，iPhone 20周年紀念機可能使用全玻璃為主要視覺元素，相較目前的鋁金屬機身，玻璃在散熱效果較不具優勢，對VC的依賴度更高，所以必須提前準備。

業界人士進一步指出，蘋果目前在iPhone直立式機種與折疊式機種建立的超薄VC內部配置設計以及導熱材料方案等，未來都可能延伸至2027年的iPhone 20周年紀念機，加上智慧手機效能日益強大，對散熱的需求有增無減，VC的市場需求與熱潮預料還會延續，對相關供應鏈有正面幫助。

據了解，台廠目前僅奇鋐（3017）、雙鴻（3324）具備量產手機用VC的生產線。奇鋐為iPhone 17 Pro系列主要VC供應商之一，預料也將是iPhone 18 Pro系列供應鏈，雙鴻目前多數產能轉為伺服器水冷，手機散熱比重相對較小。