聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 18散熱再進化！導入史上最大面積均熱板 台廠業績衝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果。 路透
蘋果。 路透

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨正式登場，市場預料首度亮相的iPhone 18 Pro系列將導入史上最大面積的VC（均熱板），散熱區域一路延伸至機身頂部，用以提升用戶體驗，衝刺新機銷售量，並有助於散熱廠業績衝鋒。

根據近期曝光的iPhone 18 Pro系列內部主板結構流出圖，VC尺寸與覆蓋範圍堪稱歷代iPhone之最，用以改善高負載時的熱累積；蘋果日前擴大採購均熱板，對供應鏈下達積極備貨指令。

蘋果去年iPhone 17 Pro首度採用VC，今年不僅持續沿用VC散熱設計，面積更進一步擴大，甚至因此更改動態島的設計，凸顯出AI時代下的智慧手機散熱重要性不言可喻。

據傳蘋果iPhone 18 Pro系列的VC供應商主要有三家，台廠為奇鋐，陸廠為瑞聲科技與蘇州天脈，但並未獲得蘋果官方證實，最終供應商分工仍需以蘋果官方發布為準。

蘋果今年秋季發表會不僅有iPhone 18 Pro系列，首款折疊機iPhone Ultra也將正式登場，而iPhone Ultra初登場就立即採用VC，有助於VC市場需求進一步擴大。

蘋果近年來積極導入VC作為智慧手機散熱解決方案，另一目的很可能是為了2027年的iPhone 20周年紀念機預先準備。業界人士分析，iPhone 20周年紀念機可能使用全玻璃為主要視覺元素，相較目前的鋁金屬機身，玻璃在散熱效果較不具優勢，對VC的依賴度更高，所以必須提前準備。

業界人士進一步指出，蘋果目前在iPhone直立式機種與折疊式機種建立的超薄VC內部配置設計以及導熱材料方案等，未來都可能延伸至2027年的iPhone 20周年紀念機，加上智慧手機效能日益強大，對散熱的需求有增無減，VC的市場需求與熱潮預料還會延續，對相關供應鏈有正面幫助。

據了解，台廠目前僅奇鋐（3017）、雙鴻（3324）具備量產手機用VC的生產線。奇鋐為iPhone 17 Pro系列主要VC供應商之一，預料也將是iPhone 18 Pro系列供應鏈，雙鴻目前多數產能轉為伺服器水冷，手機散熱比重相對較小。

業績 蘋果 iPhone

延伸閱讀

陸手機市場迎新品發布潮！ 華為、小米9月推新機 記憶體漲價牽動售價

華為新折疊機叫陣蘋果 預告Mate XT2 9月亮相

蘋果摺疊機題材點火新日興！多軍喊「送分題」：現在進場風險低？

大立光7月營收符合預期 法人：全年EPS上看182.2元

相關新聞

輝達最強AI PC預訂一空

輝達（NVIDIA）攜手聯發科開發的RTX Spark系列PC預計今年秋季上市，包含微軟（Microsoft）及更多遊戲開發商近期陸續宣布更新及加入支援該平台，名列首波推出廠商的華碩及微星，目前第一批貨已預訂一空，呈現供不應求情況，相關廠商已向輝達爭取更多配額。

iPhone 18散熱再進化！導入史上最大面積均熱板 台廠業績衝

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨正式登場，市場預料首度亮相的iPhone 18 Pro系列將導入史上最大面積的VC（均熱板），散熱區域一路延伸至機身頂部，用以提升用戶體驗，衝刺新機銷售量，並有助於散熱廠業績衝鋒。

IFA展來了 雙A搶商機

德國柏林消費電子展（IFA）即將在9月4日登場，品牌雙A宏碁、華碩卡位下半年商機。據了解，宏碁本次除了秀出AI PC等常規產品外，新品重點將擺在視覺顯示技術及電競產品，將推出新一代掌機，加速拓展相關市場。

日月光先進封裝業務報捷 三喜臨門營運迎來爆發期

日月光投控先進封裝業務報捷，受惠Google張量處理器（TPU）量能放大，大舉追加先進封測訂單，英特爾加快推進EMIB先進封裝平台，同步擴大對日月光投控委外釋單，伴隨先前調高封測報價效益顯現，三大利多匯聚，日月光投控營運迎來爆發期。

AI晶片加速放量 京元電、矽格跟著沾光

AI晶片加速放量，後段測試需求跟著爆發，台灣兩大專業測試廠京元電、矽格訂單能見度同步升高，營運衝鋒，矽格新產能都是開出前即被預訂一空，營運熱轉。

英特爾14A製程發力追趕台積電 缺陷密度下降速度為22奈米以來最佳

外電報導，英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）透露，次世代14A製程缺陷密度下降速度是22奈米以來最佳，外部客戶也從過去檢視技術數據，進一步詢問可取得的產能。業界認為，英特爾14A大發力，與台積電次世代先進製程競爭將更激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。