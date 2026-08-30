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18年前來台祝賀！蘋果庫克將卸任CEO 曾馨瑩、郭台銘飛加州赴宴
鴻海（2317）集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩參加蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Apple Park的晚宴。曾馨瑩指出，十八年前我們結婚時，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州參加他在Apple Park的晚宴。
曾馨瑩30日在官方IG分享夫妻倆合照，他指出，十八年前，我們結婚時，Terry特別邀請Tim Cook，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州，參加他在Apple Park的晚宴。
曾馨瑩表示，這些年，Tim Cook帶領Apple不斷創新，為世界帶來許多令人驚艷的產品。能夠在這個特別的時刻再次見面，回想十八年前的緣分，格外珍貴。
他說，謝謝Cook多年來的付出與貢獻，也祝福人生下一個篇章一樣精彩美好。
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