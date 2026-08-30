快訊

尼泊爾洪災來襲前 校長獲報果斷率900學生撤離…目睹學校遭吞沒

聽新聞
0:00 / 0:00

18年前來台祝賀！蘋果庫克將卸任CEO 曾馨瑩、郭台銘飛加州赴宴

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
曾馨瑩30日在IG上曬出與即將卸任的蘋果執行長庫克（Tim Cook）及丈夫郭台銘的合照。圖／擷自HsinYing 曾馨瑩 IG
曾馨瑩30日在IG上曬出與即將卸任的蘋果執行長庫克（Tim Cook）及丈夫郭台銘的合照。圖／擷自HsinYing 曾馨瑩 IG

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩參加蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Apple Park的晚宴。曾馨瑩指出，十八年前我們結婚時，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州參加他在Apple Park的晚宴。

曾馨瑩30日在官方IG分享夫妻倆合照，他指出，十八年前，我們結婚時，Terry特別邀請Tim Cook，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州，參加他在Apple Park的晚宴。

曾馨瑩表示，這些年，Tim Cook帶領Apple不斷創新，為世界帶來許多令人驚艷的產品。能夠在這個特別的時刻再次見面，回想十八年前的緣分，格外珍貴。

他說，謝謝Cook多年來的付出與貢獻，也祝福人生下一個篇章一樣精彩美好。

曾馨瑩 蘋果 郭台銘

延伸閱讀

MLB／國民隊「台灣日」開球 林琪兒：緊張堪比太空任務

NBA／減薪千萬加入熱火 湯普森強調奪冠最重要

棒球／「斜槓捷克隊」經典賽爆紅 醫師教頭：以職業態度征戰國際

苦追夏普 4 年歷經無數波折！2016 年「鴻夏戀」 成台日史上最大併購案

相關新聞

佳世達旗下資騰科技 搶進半導體先進製程與矽光子市場

佳世達（2352）集團羅昇（8374）旗下資騰科技（STC）為集團「AI解決方案與智慧製造」事業布局的重要一環，聚焦半導體先進製程與矽光子製程中的量測、晶圓清潔與廠內物流等關鍵環節。此次將於 SEMICON Taiwan 2026 展示 Fractilia CD-SEM量測、ProSys兆聲波晶圓清洗及 SEMI-TS廠內物流三大解決方案，協助客戶提升製程穩定性、生產良率與整體營運效率。

18年前來台祝賀！蘋果庫克將卸任CEO 曾馨瑩、郭台銘飛加州赴宴

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩參加蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Apple Park的晚宴。曾馨瑩指出，十八年前我們結婚時，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。十八年後，在他即將退休之際，我們也特別飛到美國加州參加他在Apple Park的晚宴。

台灣半導體業打群架能救「材料侏儒困境」？晶圓女王：現在是最好時機

SEMICON半導體展前夕，SEMI國際半導體產業協會21日邀請34家國內外業者，舉行「半導體材料聯盟成立大會」，環球晶董事長徐秀蘭、李長榮化學總裁李謀偉，以及日月光、美光、萬潤、辛耘、志聖、弘塑、默克等上下游業者，都是現場的站台嘉賓。

輝達投資機器人將上市！能率亞洲押中Agility還要再買2家AI新創

能率亞洲（7777）2025年投資美國機器人新創Agility，今年第4季將在美國以SPAC模式掛牌上市，成第一家美國人型機器人概念股；由於對AI及機器人投資見解相似，能率亞洲與輝達已建立戰略投資夥伴關係，互相介紹案源，能率今年底也將評估NVIDIA引薦的北美機器人手臂及北美AI大腦新創投資案。

QR Code騙取個資增加 資安署示警3方式辨真偽

資安署近期示警，有駭客竄改研討會官方報名QR Code，騙取民眾個資。資安署表示，駭客多以覆蓋或更改數位海報偽冒，民眾掃...

輝達雙引擎發動！新一代產品價格翻倍 廣達、緯穎等業績將起飛

輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）機櫃Vera Rubin量產，加上AI推論機櫃Groq 3 LPX同步推出，雙引擎帶動，加上新一代機櫃價格較前一代翻倍成長，AI供應鏈業績跟著起飛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。