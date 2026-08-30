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AI太吃電又會影響民生用電 AI資料中心將漲電價？台電回應了
全球主要國家已開始對AI資料中心設置進行管制，包括訂定較高電價。台電表示，未來視用電成長情況，若有調整之必要，台電將依電價費率審議委員會決議擬具電價調整方案，報請經濟部同意備查後實施。
經濟部曾在2024年第1次電價費率審議會決議，針對年用電量達0.5億度以上之網路資料中心（IDC），採較高調幅以合理反映用電成本。台電表示，AIDC用戶依高壓、特高壓電價表計收電費，並按用電規模適用不同電價調整係數，以有效引導節約用電。未來須視情況再討論AIDC電價議題。
台電董事長曾文生日前提及，世界各國對AIDC管制主要有四大項：地點限制、容量門檻、價格控制、自備電力等。根據台電資料顯示，運用價格控制以管制AIDC的國家最多，包括南韓、美國、澳洲、加拿大、中國大陸、馬來西亞等。
至於容量門檻，台電表示，將配合經濟部《能源管理法》及相關子法修訂，依能源署政策方向審查一定容量以上之資料中心。
經濟部能源署自去年底開始對AIDC進行管制。首先是針對不同營運類型訂定PUE（電力使用效率）標準，大型資料中心（提供雲端服務業者）PUE不超過1.3、主機代管資料中心（業者提供空間電力網路環境提供客戶租用者）PUE不超過1.4。
接著，經濟部今年7月修正《能源開發及使用評估準則》，設置5MW以上資料中心將新增產業效益評估，評估項目包含投資與產業產值貢獻、就業人數、產業供應鏈效益、人工智慧生態系賦能效益、資通訊安全與韌性等5項。業者必須先向地方政府提出申請，接著再送能源署審查。簡言之，因電力是有限資源，AIDC設置必須考核經濟效益，視為重大投資進行審查。
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