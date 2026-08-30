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經部擬祭「專區」及「專線直供」 引導AI資料中心往電廠靠攏

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI算力大爆發，根據台電掌握，AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩。為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於AI資料中心設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導AIDC在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。

隨著全球AI需求快速成長，帶動半導體及AI相關產業持續發展，台電預估AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩，約略為四部大型燃氣機組。且因AIDC用電密度高，一旦放任在商辦設置，恐會導致區域電網無法負荷。美國42州近期爆發AIDC抗爭運動，正是不滿 AI算力基礎設施嚴重衝擊地方水電與生活成本。

為引導AIDC設置往電廠移動，經濟部和台電擬推出「專區」和「專線直供」兩大政策。據了解，前者因涉及土地，盼由地方政府主導，台電從電廠直接「拉專線」供電給AI資料中心，直供專線亦可由業者管理；此外，直供專線的建設成本，研議由業者分擔。經濟部強調，將會與地方政府及AIDC業者研商相關細節。

據了解，目前擬朝設置AIDC專區，包括桃園市及高雄市；但並非全台各縣市都有台電電廠，未來是否要開放到民營電廠附近設AIDC專區，有待觀察。

台電董事長曾文生日前提及，最近會有越來越多有關AIDC報告出爐，包括AIDC的快速升降，都會影響到發電設備；他強調，AIDC最穩定的供電方式就是離電源愈近愈好，過去台電從限制設置地點，現在應由「市場決定」，未來也會跟外界協商，台電從電廠直接供電，「專線由業者自主管理，業者可以考量距離、成本、時間等因素」，由市場機制決定。

台電說明，AIDC 這類大型用電負載特性一旦直接併入既有公共電網，將影響周邊用戶供電品質，因此未來將朝向AIDC用不同線路分別供電方式規劃。

至於何謂電廠附周邊？台電表示，不會以固定幾公里來認定，而是以能否就近由電廠或鄰近161kV變電所供電為原則。距離越近，線路工程越容易、線路損失越小、對既有電網衝擊越低，這項原則適用全台。

此外，立法院三讀通過《能源管理法》修正草案，針對新設用電達一定容量以上能源大用戶要求自備電源，包括新設AIDC。據規畫，若AIDC業者配合引導在電廠附近設置，某個程度達到與自備電源相似的供電可靠及韌性，亦降低了業者設置資料中心的門檻，兼顧產業發展與電網穩定。簡言之，若AIDC業者有意願設在電廠附近專區，不排除免除自備電源要求。

電廠 算力 台電 經濟部

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