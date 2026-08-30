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東典光電擁雙利多 打入CSP鏈大咬低軌衛星商機
光通訊廠東典光電（6588）營運大躍進，成功躋身雲端服務供應商（CSP）大廠AI基礎建設供應鏈，下半年出貨動能強勁，明年更將進攻800G／1.6T市場，加上低軌衛星商機加持，業績持續看俏。
據了解，東典光電濾光片產品成功透過光通訊模組廠，打入雲端大廠AI基礎建設當中，出貨量穩定上升，搭上這波AI浪潮商機。
受惠出貨動能轉強，東典光電上半年轉虧為盈；前七月合併營收2.15億元，為同期次高，年增129％。展望下半年，東典光電看好，光通訊市場明顯回溫，AI與雲端運算推動高速光傳輸需求持續成長，客戶端庫存調整亦已告一段落，整體市場動能穩健復甦。
東典光電強調，持續強化產品組合與技術能力，掌握高速光通訊市場的成長契機。因應客戶需求增加，正積極推動產能擴充與製程效率提升，800G／1.6T等長距高速率產品亦持續進行客戶驗證與量產導入，實際貢獻時程將依客戶認證進度推進。
此外，特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX持續衝刺低軌衛星市場，也為東典光電帶來新商機。
由於「光」在太空中須以真空傳遞，需要濾光片將雜光及干擾濾除，使得濾光片躍居太空AI關鍵元件，東典光電產品目前已經通過客戶測試，未來將搭配合作夥伴，共同出貨低軌衛星大廠，大咬低軌衛星商機。
觀察東典光電近期股價表現，在市場資金重回光通訊族群效應下，上周五（28日）股價收盤上漲1.36％至112元，股價持續力守在半年線之上，累計今年初截至28日，波段漲幅達138％。
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