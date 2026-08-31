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智慧經營／仁寶電腦董事長陳瑞聰 拚進AI伺服器前段班

經濟日報／ 蘇嘉維
仁寶電腦董事長陳瑞聰表示，要大舉進軍市場，瞄準AI伺服器的前段班。聯合報系資料照
仁寶電腦董事長陳瑞聰表示，要大舉進軍市場，瞄準AI伺服器的前段班。聯合報系資料照

AI成為科技圈的營運金雞代名詞，也是各大廠商人人都在搶的大餅。仁寶電腦（2324）董事長陳瑞聰更直接點出「我孫子在念國一，也一直在用ChatGPT」，同時他更提到，未來不論智慧醫療、智慧城市，甚至是太空探索都需要AI，就知道AI商機無可限量。

產線到位 加速戰力成形

談起仁寶這個老字號代工廠在兩年內就打造出AI伺服器團隊，陳瑞聰說：「仁寶現在目標要瞄準AI伺服器的前段班，大溪新廠就是大舉進軍市場重要的一步」。

仁寶成立於1984年，至今超過40年時間，從一開始的CRT螢幕及電腦周邊產品代工，一路跨入到PC、筆電代工市場，曾經輝煌一時的仁寶卻在兩年多前成為唯一缺席兆元宴的電子五哥，讓仁寶瞬間發現在AI上錯失先機。

陳瑞聰坦言，仁寶人兩年多前在AI伺服器市場僅是「門外漢」，大家談到AI伺服器都不會想到仁寶，不過經過這兩年多的努力，從研發、製造等產線逐步到位，可以說「到今年底前就可以晉升為中段班」，雖然距離前段班仍有很大一段距離要努力，但會持續朝著前段班方向前進。」

商機無限 成長動能提升

仁寶對於跨入AI產業有多急迫，從最新啟用的大溪新廠就可以得知。陳瑞聰說，當初宣布投資大溪新廠，到正式宣布啟用僅花了三個多月的時間，公司團隊「在這三個多月可是卯足全力」。

陳瑞聰指出，「仁寶在這兩年持續努力，總算在AI伺服器有所斬獲，從原來傳統PC、筆電，行動通訊產品等裝置的ODM或代工，現在開始突破並進入AI伺服器新產業，現在客戶群將會是企業級（Enterprise）、新興雲端服務（Neocloud）、超大型雲端服務（Hyperscaler）等領域客戶。

對於AI商機有多大，陳瑞聰說，現在已涵蓋智慧醫療、智慧城市、機器人等領域，他也呼應輝達執行長黃仁勳積極推動的自駕車，甚至在未來的太空探索都需要AI，商機無限。

從更近期的方向來看，他打趣地說，「現在連我念國中一年級的孫子都在用ChatGPT」，從這點來看就可以發現年輕人的生活從小就被AI環繞，未來AI需求只會愈來愈大。

陳瑞聰指出，「AI正在改變世界，而製造力將決定誰能將AI應用真正落地。隨著桃園大溪製造中心的啟用，不僅是產能的擴充，更代表仁寶在AI供應鏈整體實力的進一步提升，再加上仁寶美國德州廠預計於明年全面開出產能，我們對2027年AI伺服器業務的成長動能深具信心。」

陳瑞聰 伺服器 仁寶 董事長

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