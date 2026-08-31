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全新取得磷化銦料源 光通訊晶片營運火毛利率喊衝
磊晶大廠全新（2455）再獲美系磷化銦（InP）基板龍頭供應商來料，加上美國光通訊晶片大客戶自帶料源下單，讓全新生產線「極度忙碌」，第3季起毛利率喊衝，營運全面爆發。
全新證實，已陸續取得美系磷化銦基板龍頭供應商料源，藉此確保料源無虞；並且也有大客戶自行帶料委託生產，藉此雙軌策略挹注未來業績成長，對下半年營運樂觀。
全新強調，儘管近期磷化銦基板出口已略有放寬，但市場需求仍遠大於供給，加上產業旺季到來，該公司現階段產線處於「極度忙碌」狀態，已積極添購新設備，將全力擴充新產能。
據悉，磷化銦基板去年第4季起漲以來，至今已數度調漲，由基板製成的磊晶也已二度漲價，如今第4季很可能第三度調漲，意味市場供不應求盛況延續，光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨，成為標準的賣方市場。
法人表示，對磊晶廠而言，「有料才有貨、有料才有營收」，全新順利取得多批磷化銦基板，預料第3、4季將陸續反應出營收成長動能，而客戶帶料委託生產的另一商業模式，則有助於毛利率提升。
根據市場調查，當前全球磷化銦基板產能主要集中在美系大廠AXT以及日商住友電工等兩家業者，合計市占率高達七成至八成，其餘由日商JX金屬及德商Freiberger等少數廠商瓜分。
此外，隨著1.6T產品問世及CPO（共同封裝光學）技術在2027年至2028年進入黃金爆發期，外資看好磷化銦的需求也將呈幾何倍數成長，市場供不應求的趨勢將持續延燒，而目前AXT在手訂單則已追高至6,000億美元，訂單能見度更是直達2030年，顯示磷化銦產業前景大好。
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