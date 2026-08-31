全球系統 打入本土資安市場

全球系統成立於2002年，早期以代理國內外網路與資安設備起家，隨後積極跨足軟體自主研發，並以自有品牌「GSI」成功打入本土資安市場。該公司目前核心展品GKP（GateKeeper）可對主機、伺服器、網路設備、安全設備等的管理維護進行安全、有效、直觀的操作稽核，對策略配置、系統維護、內部連結等進行詳細的記錄，提供細微的稽核，並支援操作過程的全程重播。

GKP彌補了傳統稽核系統的不足，將運維稽核由事件稽核提升為內容稽核，並且將身分認證、授權、管理、稽核等有效性的結合，保證只有合法用戶才能使用其擁有運維許可權的關鍵資源。

GKP為組織在IT操作風險控制、內控安全和合規性等方面提供一套完善、有效的稽核手段。

全球系統的解決方案已廣泛導入公部門、大專院校、醫療院所、電信營運商及各大企業，憑藉能快速因應本土需求調整功能的高性價比優勢，公司持續深化客戶黏著度與品牌信任。