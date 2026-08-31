聽新聞
0:00 / 0:00

全球系統 打入本土資安市場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球系統的解決方案 櫃買中心／提供
全球系統的解決方案 櫃買中心／提供

全球系統成立於2002年，早期以代理國內外網路與資安設備起家，隨後積極跨足軟體自主研發，並以自有品牌「GSI」成功打入本土資安市場。該公司目前核心展品GKP（GateKeeper）可對主機、伺服器、網路設備、安全設備等的管理維護進行安全、有效、直觀的操作稽核，對策略配置、系統維護、內部連結等進行詳細的記錄，提供細微的稽核，並支援操作過程的全程重播。

GKP彌補了傳統稽核系統的不足，將運維稽核由事件稽核提升為內容稽核，並且將身分認證、授權、管理、稽核等有效性的結合，保證只有合法用戶才能使用其擁有運維許可權的關鍵資源。

GKP為組織在IT操作風險控制、內控安全和合規性等方面提供一套完善、有效的稽核手段。

全球系統的解決方案已廣泛導入公部門、大專院校、醫療院所、電信營運商及各大企業，憑藉能快速因應本土需求調整功能的高性價比優勢，公司持續深化客戶黏著度與品牌信任。

資安 伺服器

延伸閱讀

佳世達旗下資騰科技 搶進半導體先進製程與矽光子市場

國際小學堂／開放權重AI 在開源、閉源間折衷

台股大漲遇看盤系統異常！他喊話「證交所介入」助穩定交易系統

川普禁部分外國電網設備！網看好「重電廠商受惠」：股價準備噴

相關新聞

輝達最強AI PC預訂一空

輝達（NVIDIA）攜手聯發科開發的RTX Spark系列PC預計今年秋季上市，包含微軟（Microsoft）及更多遊戲開發商近期陸續宣布更新及加入支援該平台，名列首波推出廠商的華碩及微星，目前第一批貨已預訂一空，呈現供不應求情況，相關廠商已向輝達爭取更多配額。

iPhone 18散熱再進化！導入史上最大面積均熱板 台廠業績衝

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨正式登場，市場預料首度亮相的iPhone 18 Pro系列將導入史上最大面積的VC（均熱板），散熱區域一路延伸至機身頂部，用以提升用戶體驗，衝刺新機銷售量，並有助於散熱廠業績衝鋒。

IFA展來了 雙A搶商機

德國柏林消費電子展（IFA）即將在9月4日登場，品牌雙A宏碁、華碩卡位下半年商機。據了解，宏碁本次除了秀出AI PC等常規產品外，新品重點將擺在視覺顯示技術及電競產品，將推出新一代掌機，加速拓展相關市場。

日月光先進封裝業務報捷 三喜臨門營運迎來爆發期

日月光投控先進封裝業務報捷，受惠Google張量處理器（TPU）量能放大，大舉追加先進封測訂單，英特爾加快推進EMIB先進封裝平台，同步擴大對日月光投控委外釋單，伴隨先前調高封測報價效益顯現，三大利多匯聚，日月光投控營運迎來爆發期。

AI晶片加速放量 京元電、矽格跟著沾光

AI晶片加速放量，後段測試需求跟著爆發，台灣兩大專業測試廠京元電、矽格訂單能見度同步升高，營運衝鋒，矽格新產能都是開出前即被預訂一空，營運熱轉。

英特爾14A製程發力追趕台積電 缺陷密度下降速度為22奈米以來最佳

外電報導，英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）透露，次世代14A製程缺陷密度下降速度是22奈米以來最佳，外部客戶也從過去檢視技術數據，進一步詢問可取得的產能。業界認為，英特爾14A大發力，與台積電次世代先進製程競爭將更激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。