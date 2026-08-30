快訊

海霸王雞湯驚見「拜拜插過香的雞」！顧客怒來當「好兄弟」吃普渡雞

北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳起火 疑行動電源自燃

聽新聞
0:00 / 0:00

全新再度喜獲磷化銦基板來料 下半年營運衝鋒

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

磊晶大廠全新（2455）近期再度喜獲美系磷化銦（Inp）基板龍頭供應商來料，加上美系光通訊晶片大客戶自帶料源下單，推升全新訂單能見度已直達年底，第3季起營運動能有望全面爆發。

對此，全新證實，公司目前已陸續取得美系磷化銦基板龍頭供應商的料源，藉此確保料源無虞；同時也有大客戶自行帶料委託生產，藉此雙軌策略挹注未來業績成長，對下半年營運展望持樂觀態度。

全新進一步指出，儘管近期磷化銦基板出口已略有放寬，但市場需求仍遠大於供給，加上產業旺季到來，因此公司現階段產線幾乎都處於「極度忙碌」的狀態，目前也已積極添購新設備，將全力擴充新產能。

據悉，磷化銦基板自去年第4季起漲以來，至今已數度調漲，而由基板製成的磊晶也已二度調漲，如今第4季很可能第三度調漲，意味著市場供不應求的情況，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨，成為標準的賣方市場。

法人表示，對磊晶廠而言，「有料才有貨、有料才有營收」，而全新近期已順利取得多批磷化銦基板，預料第3、4季將陸續反應出營收成長動能，而客戶帶料委託生產的另一商業模式，則有助於毛利率提升。

根市場調查，當前全球磷化銦基板產能主要集中在美系大廠AXT以及日商住友電工等二家業者，合計市占率約七成至八成，其餘市占率由日商JX金屬以及德商Freiberger等少數廠商瓜分。

此外，隨著1.6T產品問世及CPO（共同封裝光學）技術在2027年至2028年進入黃金爆發期，外資看好磷化銦的需求也將呈幾何倍數成長，市場供不應求的趨勢將持續延燒，而目前AXT在手訂單則已追高至6,000億美元，訂單能見度更是直達2030年，顯示出磷化銦產業前景大好。

業界人士表示，全球磷化銦產業上、中、下游都正在全面性擴大資本支出，顯示AI資料中心對光通訊的需求只會越來越強勁，而全新位於光通訊上游供應鏈的核心位置，有望因此受惠最深。

磊晶 晶片 光通訊

延伸閱讀

IET：磷化銦訂單強勁

面板巨頭TCL 華星攻光通訊

大立光創新高 持有大立光的台股 ETF 00992A 漲幅居冠

二代布缺口達六成，富喬業績大爆發

相關新聞

佳世達旗下資騰科技 搶進半導體先進製程與矽光子市場

佳世達（2352）集團羅昇（8374）旗下資騰科技（STC）為集團「AI解決方案與智慧製造」事業布局的重要一環，聚焦半導體先進製程與矽光子製程中的量測、晶圓清潔與廠內物流等關鍵環節。此次將於 SEMICON Taiwan 2026 展示 Fractilia CD-SEM量測、ProSys兆聲波晶圓清洗及 SEMI-TS廠內物流三大解決方案，協助客戶提升製程穩定性、生產良率與整體營運效率。

台灣半導體業打群架能救「材料侏儒困境」？晶圓女王：現在是最好時機

SEMICON半導體展前夕，SEMI國際半導體產業協會21日邀請34家國內外業者，舉行「半導體材料聯盟成立大會」，環球晶董事長徐秀蘭、李長榮化學總裁李謀偉，以及日月光、美光、萬潤、辛耘、志聖、弘塑、默克等上下游業者，都是現場的站台嘉賓。

輝達投資機器人將上市！能率亞洲押中Agility還要再買2家AI新創

能率亞洲（7777）2025年投資美國機器人新創Agility，今年第4季將在美國以SPAC模式掛牌上市，成第一家美國人型機器人概念股；由於對AI及機器人投資見解相似，能率亞洲與輝達已建立戰略投資夥伴關係，互相介紹案源，能率今年底也將評估NVIDIA引薦的北美機器人手臂及北美AI大腦新創投資案。

QR Code騙取個資增加 資安署示警3方式辨真偽

資安署近期示警，有駭客竄改研討會官方報名QR Code，騙取民眾個資。資安署表示，駭客多以覆蓋或更改數位海報偽冒，民眾掃...

輝達雙引擎發動！新一代產品價格翻倍 廣達、緯穎等業績將起飛

輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）機櫃Vera Rubin量產，加上AI推論機櫃Groq 3 LPX同步推出，雙引擎帶動，加上新一代機櫃價格較前一代翻倍成長，AI供應鏈業績跟著起飛。

ODM 搶生意 擴大資本支出

輝達Vera Rubin機櫃主要客戶是美國雲端服務供應商（CSP）或新興雲端服務供應商，主要部署地點在美國，鴻海、廣達、緯創與緯穎等ODM廠今年持續擴大資本支出，除用來增加美國產能，由於高漲零組件價格推升營運成本，也為備料資金做好準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。