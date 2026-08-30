全新再度喜獲磷化銦基板來料 下半年營運衝鋒

磊晶大廠全新（2455）近期再度喜獲美系磷化銦（Inp）基板龍頭供應商來料，加上美系光通訊晶片大客戶自帶料源下單，推升全新訂單能見度已直達年底，第3季起營運動能有望全面爆發。

對此，全新證實，公司目前已陸續取得美系磷化銦基板龍頭供應商的料源，藉此確保料源無虞；同時也有大客戶自行帶料委託生產，藉此雙軌策略挹注未來業績成長，對下半年營運展望持樂觀態度。

全新進一步指出，儘管近期磷化銦基板出口已略有放寬，但市場需求仍遠大於供給，加上產業旺季到來，因此公司現階段產線幾乎都處於「極度忙碌」的狀態，目前也已積極添購新設備，將全力擴充新產能。

據悉，磷化銦基板自去年第4季起漲以來，至今已數度調漲，而由基板製成的磊晶也已二度調漲，如今第4季很可能第三度調漲，意味著市場供不應求的情況，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨，成為標準的賣方市場。

法人表示，對磊晶廠而言，「有料才有貨、有料才有營收」，而全新近期已順利取得多批磷化銦基板，預料第3、4季將陸續反應出營收成長動能，而客戶帶料委託生產的另一商業模式，則有助於毛利率提升。

根市場調查，當前全球磷化銦基板產能主要集中在美系大廠AXT以及日商住友電工等二家業者，合計市占率約七成至八成，其餘市占率由日商JX金屬以及德商Freiberger等少數廠商瓜分。

此外，隨著1.6T產品問世及CPO（共同封裝光學）技術在2027年至2028年進入黃金爆發期，外資看好磷化銦的需求也將呈幾何倍數成長，市場供不應求的趨勢將持續延燒，而目前AXT在手訂單則已追高至6,000億美元，訂單能見度更是直達2030年，顯示出磷化銦產業前景大好。

業界人士表示，全球磷化銦產業上、中、下游都正在全面性擴大資本支出，顯示AI資料中心對光通訊的需求只會越來越強勁，而全新位於光通訊上游供應鏈的核心位置，有望因此受惠最深。