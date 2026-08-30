輝達投資機器人將上市！能率亞洲押中Agility還要再買2家AI新創

能率亞洲（7777）2025年投資美國機器人新創Agility，今年第4季將在美國以SPAC模式掛牌上市，成第一家美國人型機器人概念股；由於對AI及機器人投資見解相似，能率亞洲與輝達已建立戰略投資夥伴關係，互相介紹案源，能率今年底也將評估NVIDIA引薦的北美機器人手臂及北美AI大腦新創投資案。

能率亞洲2025年成為亞洲領投Agility的股東群之一，當時人型機器人仍屬於早期研發階段，市場多預估仍要2030年之後才會商業落地，2028～2029年才會有些具體商業應用，沒想到，美中競爭激烈，隨中國大陸宇樹機器人8月掛牌，美國第一檔人型機器人概念股Agility也預估第4季度在美掛牌。

能率亞洲指出，本來投資Agility時預估機器人應用還要幾年時間發展，但現在機器人落地時間至少比預期提前3年，顯示地緣政治與美中對抗的態勢下，美國資本市場與大股東們（如 NVIDIA、亞馬遜等）也面臨競爭壓力，身為美國的人型機器人技術標竿，Agility Robotics如不加速在 2027 年讓產品落地、進入資本市場籌資，就很可能會被對手超車並輸掉市場。

能率亞洲指出，2025年入股時估值約19億美元，未來IPO若市值翻倍成長，都將反應在能率亞洲的淨資產跟營收獲利上，屬於正面消息。

能率亞洲去年也投資AI軟體模型公司Linker Vision，有趣的是，Agility跟Linker Vision（鑫蘊林科）也先後獲得NVIDIA投資，這層重疊的投資佈局結果，也讓能率亞洲與 NVIDIA 無論在台灣或美國的投資都自然對接上，目前雙方已變成戰略投資夥伴，會互相介紹投資案。

鑫蘊林科目前與 NVIDIA 共同開發大模型，用在智慧城市、邊緣運算及安全場域，共同推動 AI 數位雙生技術，跟高雄市政府也有「燈塔計劃」，今年能率亞洲也再領投一輪新融資，未來鑫蘊林科將透過NVIDIA協助進軍美國市場。

能率亞洲目前正在做現金增資，募得資金將投資於新標的，據了解，NVIDIA介紹了一家北美AI大腦新創，該創辦團隊有6次創業成功經驗，能率亞洲表示將列為重點評估標的，其次也計畫投資一家北美機器手臂公司，期望與台灣精密加工業合作，切入半導體產業鏈。

能率亞洲由能率集團、中信金控、長春石化集團及台昇國際集團等跨產業股東發起，2024年轉型永續型創投，2023 年投資方向朝數位轉型發展，在美國有聘專業顧問，也跟日本頂尖的大學、以及矽谷很多知名的創投建立策略聯盟，目前AI及機器人投資案件比率已經拉高至2成以上。

能率亞洲表示，人型機器人商業化有3大關鍵，分別是安全性（人機協作）：機器人以前沒辦法落地，最關鍵的是安全問題，因為機器人都是金屬，碰到人就會受傷。但 Agility 的第五代機器人運用了 sensor 和視覺辨識，可以很清楚知道人在哪裡、什麼時候可以碰、什麼時候不能碰，更方便於工廠工作。

第二是耐用與穩定性：以往機器人如果不小心跌倒，機器本體可能就壞掉，Agility新一代機器人採用新的關節技術，在地毯上，即使地毯抽出也不會跌倒，穩定性極高，且電池耐用度長達 20 個小時。

而最後一里路是精準度，過去機器人用手碰觸、拿杯子或紙張時，沒辦法很精準地拿起來或疊起來，但第五代機器人已經徹底解決了手部觸覺控制，可以非常精準地處理物品，使得人型機器人朝落地應用加速前行。