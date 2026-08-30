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台電獎學金招考核工、電網、AI等11類科 共70人、最高可領40萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

大學、碩士生看過來！為網羅電業專業人才，共同確保國家穩定供電，台電表示，台電大學及研究所獎學金甄選今年招考11類科、共70個名額。錄取者最高可拿40萬元獎學金，更可「畢業即就業」進入台電工作。甄選簡章現已公布於甄選網站，8月31日至9月18日開放網路報名、10月31日舉行甄選初試，歡迎各領域專才踴躍報考。

台電為確保穩定供電，配合產業民生經濟用電需求，持續推動電源、電網等多元電力建設，並積極廣納電力領域人才，延續專業技術傳承。這次招考名額以「電網規劃分析與控制運轉」32名最多，另有「電驛」9名、「網路資通訊安全」7名、「保健物理/放射化學」6名、「人工智慧、數據與資訊應用」5名、「核工」4名、「智慧配電物聯網」及「電力電子」各2名，以及「通訊工程」、「地質模擬與風險分析」、「高壓工程」各1名，總計70個名額。

台電說明，今年度維持擴大選才方針，除全部類科皆開放碩班學生報名外，「保健物理/放射化學」、「電網規劃分析與控制運轉」、「電驛」、「核工」、「智慧配電物聯網」等類科亦開放大三、大四學生報考；「通訊工程」類科亦開放大四學生報考。

台電指出，每學期皆會評核學生學業成績，符合資格者，大學部學生每學期可領6萬元獎學金，在學期間最高可領24萬元；研究所碩士生每學期可領10萬元，最高可領40萬元，畢業後更可直接進台電工作，盼勉勵莘莘學子專心致志。 

台電表示，將於9月舉辦多場線上及實體說明會，詳細應考資格、考試科目與注意事項皆可於甄選網站查詢（https://service.taipower.com.tw/scholarship/ ）。如有疑義，歡迎洽詢試務處。

【線上說明會】9月1日台電獎學金甄選宣傳說明會預約表單https://reurl.cc/qa0ll3

台電 獎學金 電力

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