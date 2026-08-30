台電獎學金招考核工、電網、AI等11類科 共70人、最高可領40萬

能率亞洲（7777）2025年投資美國機器人新創Agility，今年第4季將在美國以SPAC模式掛牌上市，成第一家美國人型機器人概念股；由於對AI及機器人投資見解相似，能率亞洲與輝達已建立戰略投資夥伴關係，互相介紹案源，能率今年底也將評估NVIDIA引薦的北美機器人手臂及北美AI大腦新創投資案。

2026-08-30 14:39