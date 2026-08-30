聽新聞
0:00 / 0:00
SEMICON 9月2日登場 聚焦3大主軸
年度半導體盛會SEMICON Taiwan二○二六將於九月二日登場，今年以「Transform Tomorrow共構未來」為主軸，探討半導體技術新趨勢。適逢輝達公布亮眼財報與樂觀展望，重新確立人工智慧（ＡＩ）長線多頭架構，加上九月上市櫃逾兩千億元股息活水即將釋出，市場資金正加速卡位先進製程、先進封裝及矽光子（ＣＰＯ）等半導體指標股，預料使SEMICON概念族群將躍居本周台股盤面最強焦點。
今年大師論壇暨全球生態系高峰會首度升級為全天規格，開幕主題演講由Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家Amin Vahdat擔綱，為其首度在亞洲公開發表主題演講。
壓軸爐邊對談更首度集結橫跨ＩＣ設計、晶圓製造、封裝測試、載板與電子製造的台灣電子供應鏈五強同台，將由日月光執行長暨ＳＥＭＩ全球董事會主席吳田玉，與台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清共同主持，並邀請聯發科執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉及欣興董事長簡山傑共同與談。
法人指出，今年SEMICON展聚焦「先進封裝與異質整合」、「矽光子技術」及「面板級扇出型封裝（FOPLP）」等關鍵主軸；隨著台積電持續擴建先進製程產能，指標參展股近期買氣沸騰，包括台積電、封測龍頭日月光投控、ＩＣ設計大廠聯發科，以及跨足先進封裝與玻璃基板展區的群創皆備受矚目。
法人表示，九月受台股股息活水以及SEMICON題材帶動，半導體具備基本面與題材加持，將廣受市場關注。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。