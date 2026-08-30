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SEMICON 9月2日登場 聚焦3大主軸

聯合報／ 記者黃彥宏鐘惠玲／台北報導

年度半導體盛會SEMICON Taiwan二○二六將於九月二日登場，今年以「Transform Tomorrow共構未來」為主軸，探討半導體技術新趨勢。適逢輝達公布亮眼財報與樂觀展望，重新確立人工智慧（ＡＩ）長線多頭架構，加上九月上市櫃逾兩千億元股息活水即將釋出，市場資金正加速卡位先進製程、先進封裝及矽光子（ＣＰＯ）等半導體指標股，預料使SEMICON概念族群將躍居本周台股盤面最強焦點。

今年大師論壇暨全球生態系高峰會首度升級為全天規格，開幕主題演講由Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家Amin Vahdat擔綱，為其首度在亞洲公開發表主題演講。

壓軸爐邊對談更首度集結橫跨ＩＣ設計、晶圓製造、封裝測試、載板與電子製造的台灣電子供應鏈五強同台，將由日月光執行長暨ＳＥＭＩ全球董事會主席吳田玉，與台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清共同主持，並邀請聯發科執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉及欣興董事長簡山傑共同與談。

法人指出，今年SEMICON展聚焦「先進封裝與異質整合」、「矽光子技術」及「面板級扇出型封裝（FOPLP）」等關鍵主軸；隨著台積電持續擴建先進製程產能，指標參展股近期買氣沸騰，包括台積電、封測龍頭日月光投控、ＩＣ設計大廠聯發科，以及跨足先進封裝與玻璃基板展區的群創皆備受矚目。

法人表示，九月受台股股息活水以及SEMICON題材帶動，半導體具備基本面與題材加持，將廣受市場關注。

矽光子 半導體 台股 股息

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