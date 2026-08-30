SEMICON 9月2日登場 聚焦3大主軸

聯準會（Fed）主席華許上任後，首度在全球央行年會上發表主題演說，重點聚焦於貨幣政策更重視即時數據、人工智慧（ＡＩ）將對經濟和貨幣政策帶來影響，而他也再度強調，投資人根據經濟本身判斷利率，別只盯著聯準會決策官員的談話，「各位可將我今天的談話內容稱為大綱，也可以稱之為步道路線圖，但請不要說是前瞻指引」。

2026-08-30 00:00