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ODM 搶生意 擴大資本支出
輝達Vera Rubin機櫃主要客戶是美國雲端服務供應商（CSP）或新興雲端服務供應商，主要部署地點在美國，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）與緯穎（6669）等ODM廠今年持續擴大資本支出，除用來增加美國產能，由於高漲零組件價格推升營運成本，也為備料資金做好準備。
以鴻海來說，2025年資本支出1,738億元，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年資本支出將年增30%以上，包括台灣、美國、墨西哥、越南等地皆有擴產規劃，包括機櫃、液冷及測試等關鍵產能；其中因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地研發與製造量能。
廣達上半年資本支出約218億元，主要用於美國加州及泰國廠區產能擴充，包括廠房、設施及裝置等，兩地合計占資本支出超過八成。該公司持續進行AI相關海內外產能擴充，進度符合預期，今年底前產能規模可望較2025年底倍增，目標可望達成。
緯創今年資本支出預估600億元，日前揭幕的美國德州廠區，主要是因應輝達需求規劃，約占總產能5%，其他地區包括墨西哥、越南、高雄、竹北等地均有擴產計畫。
緯穎去年資本支出約130億元，該公司董事會之前通過今年下半年資本支出達9.42億美元（約新台幣304億元），除持續擴建美國德州廠，也在馬來西亞擴產。
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