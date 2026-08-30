下半年輝達伺服器大量出貨 鴻海、技嘉、緯創大啖商機

輝達（NVIDIA）上周釋出亮眼的財報佳績與前景展望，激勵股價跳空大漲、並連動相關台系供應鏈強揚表態。法人建議，預期鴻海（2317）、技嘉（2376）、緯創（3231）等下游硬體組裝廠，將有機會受惠下半年輝達伺服器的大量出貨。

輝達亮眼的財報與優於預期的前景展望，使華爾街大行紛紛調高目標價。如摩根大通證券認為，輝達長達多年的需求能見度極為強勁，因此給予「優於大盤」評級，目標價由280美元上調至320美元。

隨輝達備受投資大行看好，「高營收占比台廠」成為市場矚目焦點，如輝達占營收比重達67%的技嘉、56%的鴻海及49%的緯創，摩根士丹利（大摩）證券認為2027年預估本益成長比（PEG）平均仍低於0.7，股價似有低估之嫌。

輝達第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃，是由鴻海旗下鴻佰組裝，第3季出貨量將達高雙位數季增、全年維持倍數成長，鴻海2027年預估PEG僅0.9，股價具潛在上漲空間。