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輝達雙引擎發動！新一代產品價格翻倍 廣達、緯穎等業績將起飛

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）機櫃Vera Rubin量產，加上AI推論機櫃Groq 3 LPX同步推出，雙引擎帶動，加上新一代機櫃價格較前一代翻倍成長，AI供應鏈業績跟著起飛。 記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）機櫃Vera Rubin量產，加上AI推論機櫃Groq 3 LPX同步推出，雙引擎帶動，加上新一代機櫃價格較前一代翻倍成長，AI供應鏈業績跟著起飛。 記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）機櫃Vera Rubin量產，加上AI推論機櫃Groq 3 LPX同步推出，雙引擎帶動，加上新一代機櫃價格較前一代翻倍成長，AI供應鏈業績跟著起飛。

法人預期，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、台達電（2308）、奇鋐（3017）與雙鴻（3324）等廠商業績，將從第4季一路旺到明年上半年。

輝達近期亮相第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃，是由鴻海旗下鴻佰科技組裝完成，出貨給微軟，透過100%自動化生產線，展現鴻海先進製造能力。新一代機櫃的其他客戶還包括Google、甲骨文、CoreWeave與SpaceX等雲端大廠。

輝達表示，Vera Rubin機櫃是第三代MGX架構，每一個運算托盤（compute tray）組裝是100%自動化，由機器人手臂完成，而且每一分鐘可以完成一組，運算托盤裡面沒有連接線、沒有風扇、沒有軟管，是全液冷設計，同時機櫃包括18個運算托盤，以及九個交換器托盤（switch tray）。

市調機構TrendForce預估，GB300機櫃已成為2026年輝達出貨主力，需求將延續至2027上半年。隨後，新一代VR200機櫃將接棒放量，成為2027年出貨占比最高的產品。

TrendForce估計，2027年GB、VR等NVL72機櫃出貨量將年增50%以上，考量VR機櫃平均銷售單價（ASP）較GB300翻倍成長，以及上游晶圓與HBM等關鍵零組件醞釀漲價，預估2027年包含GB300、VR200及VR300等NVL72機櫃，合計總產值貢獻將突破7,100億美元，年增率高達214%，將挹注ODM系統廠、供電及散熱等AI資料中心供應鏈成長動能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示， 今年AI機櫃出貨逐季成長，第3季出貨量估高雙位數季增、全年維持倍數以上成長目標；輝達新一代AI機櫃平台Vera Rubin預計第4季放量出貨，將成為明年主力產品，該公司在全球AI伺服器市占率持續提高，朝50%目標邁進。

蔣集恆指出，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季起後續幾季出貨量持續提升，至於目前GB系列需求穩定，至少延續至明年；除了GPU之外，該公司今年在ASIC伺服器市占率也將大幅提升，並依客戶及專案需求，參與模組、冷卻系統、運算托盤及機櫃整合等關鍵環節。

廣達表示，Vera Rubin第3季開始進入新產品量產轉換期，轉換過程相當順利，預期第3季AI伺服器營收可望季增雙位數百分比，全年相關業績可望翻倍成長。

緯創也開始進入量產Vera Rubin伺服器階段，除了以台灣為主要生產基地，美國德州廠後續亦可望導入新產品量產。

輝達 緯穎 鴻海

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