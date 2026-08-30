聽新聞
0:00 / 0:00
國際半導體展9月2日登場 工具機大廠揪團參加
國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）將於9月2日登場，今年包括上銀（2049）、大銀（4576）、直得（1597）、東佑達、東台（4526）、高明鐵等工具機暨零組件大廠揪團參展，全力搶攻持續發燒的半導體與共同封裝光學（CPO）等設備及關鍵傳動元件供應鏈商機。
隨著AI、高效能運算（HPC）、先進封裝及矽光子技術快速發展，半導體設備對定位精度、運動穩定性、潔淨度及製程效率提出更高要求；尤其，CPO已進入設備驗證與量產布局期，讓參展廠商無不摩拳擦掌。
高明鐵、上銀、大銀、直得、東佑達及東台等大廠，分別卡位光耦合整機、精密傳動元件、線性馬達模組、奈米級定位平台及封裝平坦化技術，台灣機械業跨足半導體與CPO設備供應鏈的輪廓也逐漸成形。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。