快訊

震撼彈！彰化縣長大選陷入大混戰 民眾黨不排除推自家副主委參戰

聽新聞
0:00 / 0:00

較前一季上漲逾80% 記憶體已成手機中最貴的零組件

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
市調機構Counterpoint Research表示，2026年第2季智慧型手機記憶體價格較前一季上漲超過80%。示意圖／Ingimage
市調機構Counterpoint Research表示，2026年第2季智慧型手機記憶體價格較前一季上漲超過80%。示意圖／Ingimage

市調機構Counterpoint Research表示，2026年第2季智慧型手機記憶體價格較前一季上漲超過80%，與2025年同級機型相比，2026年智慧型手機的原物料（BoM）成本結構將有進一步變動，以旗艦機為例（售價大於800美元），2026年第2季，旗艦機型的原物料成本年增近50%。動態隨機存取記憶體（DRAM）超越系統單晶片（SoC），成為旗艦智慧型手機中最昂貴的單一零組件。

至於低端手機（售價不到200美元）方面，2026年第2季，類似配置機型的原物料成本將年增70%，幾乎所有成長由儲存驅動。智慧型手機原廠大幅簡化入門產品，並調整產品線，以將低利潤損失風險。

至於中階手機（售價400至600美元），2026年第2季，物料成本將年增52%。記憶體成本占物料總成本的40%。在此價格區間，處理器及系統相關的功能配置也正在下降。

記憶體 手機 DRAM 智慧型手機

延伸閱讀

手機市場逆風！折疊機與 iPhone 18 系列反成亮點 供應鏈受惠股一次看

大尺寸電視今年出貨激增 廠商轉向生產70吋以上機種提高利潤

陸手機市場迎新品發布潮！ 華為、小米9月推新機 記憶體漲價牽動售價

大陸DRAM一哥 長鑫上半年賺逾3,000億

相關新聞

較前一季上漲逾80% 記憶體已成手機中最貴的零組件

市調機構Counterpoint Research表示，2026年第2季智慧型手機記憶體價格較前一季上漲超過80%...

大立光今年來五度台中買地

大立光昨（28）日公告斥資6.51億元購進台中南屯區土地，是本周第二次、今年第五度出手獵地，累計今年已斥資近63億元購地，顯見大立光加速新事業CPO布局新腳步。

電信三雄 6G 前哨戰開打

6G前哨戰開打，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極布局5G SA（獨立組網），年底涵蓋率衝五成到八成，推出基於5G SA網路的差異化服務與專屬資費，開放蘋果iPhone等旗艦手機用戶使用5G SA。

華碩組織大調整衝實體AI 智慧物聯網事業群9月起轉型

華碩昨（28）日透過公司內部信件，宣布調整營運組織，全力衝刺機器人及AI應用相關業務，將原本智慧物聯網事業群（AIoT Business Group）轉型、更名為實體AI解決方案事業群（Physical AI Solutions Business Group，PAS BG），9月1日生效。

台積Q2分紅360億 年增50%

台積電今年第2季員工分紅昨（28）日入帳，員工爆料季獎金「開獎有感」增加達四到六個月。台積電先前第2季財報已顯示單季員工酬勞（分紅）約360億元，創新高，年增幅50.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。