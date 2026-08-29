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面板廠轉型封裝玻璃穿孔技術 宸鴻跟進走向轉型路

中央社／ 台北29日電

面板雙虎群創、友達傳出投入半導體封裝，並看好玻璃穿孔（TGV）技術後，曾是蘋果最大觸控面板供應商宸鴻日前也宣布與封裝大廠合作，憑藉多年與「玻璃產品」打交道的豐富經驗為優勢，投入TGV封裝技術，盼2年有成。

在蘋果手機iPhone採外掛式觸控面板時期，宸鴻曾經是iPhone最大觸控面板供應商；但自從iPhone5採內嵌式觸控面板後，宸鴻僅能供應舊款iPhone所需的觸控面板，並供應iPad觸控面板。

隨著時間推移，近年宸鴻觸控面板業績已遠不如當年，雖然產品轉型的嘗試不斷，但總是像小石頭投入水中，僅激起小小漣漪，迄今沒有掀起巨大波瀾；不過，宸鴻今年8月召開的法人說明會意外宣布，已與封測大廠合作，投入面板級封裝的玻璃穿孔（TGV）技術。

宸鴻在法說會中誇下海口，盼投入TGV技術2年有具體成果；宸鴻指出，中、韓、美各國對此技術都僅處於開發階段，而宸鴻長期生產觸控顯示玻璃產品，對玻璃穿孔技術開發具有優勢。

由於面板廠前段製程採半導體黃光製程，對半導體業相對熟悉，加上台灣面板廠領先投入扇出型面板級封裝（FoPLP），並展現轉型接單的成果，法人對宸鴻此時投入追趕之列提出質疑。

宸鴻認為，因玻璃穿孔技術仍處開發階段，宸鴻以觸控面板廠角色投入，和面板廠都是具有玻璃產品的經驗優勢，不擔心起步落後的問題。

蘋果在iPhone4以前最大觸控面板供應商是宸鴻，其次是勝華。勝華因為擴充產能速度太快，在需求驟減時發生財務危機，後來由鴻海集團的業成取代勝華，與宸鴻一起供應蘋果外掛式觸控面板，但宸鴻、業成現在都面臨產業、產品轉型的龐大壓力。

至於面板大廠友達、奇美電，原本為僅次於韓國三星、樂金顯示器兩大面板廠的全球第3、4大面板廠，群創與奇美電合併後成為全球第3大面板廠；韓國在金融海嘯後，全力發展有機發光二極體（OLED）面板；而中國面板廠在政府扶植下則快速超車，產能已超過台、韓面板廠，台灣的面板廠及觸控面板廠只能轉型，且不約而同看上了半導體封裝產業。

宸鴻 面板 友達

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