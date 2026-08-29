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台積Q2分紅360億 年增50%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電第2季員工分紅發放360億元。聯合報系資料照
台積電第2季員工分紅發放360億元。聯合報系資料照

台積電（2330）今年第2季員工分紅昨（28）日入帳，員工爆料季獎金「開獎有感」增加達四到六個月。台積電先前第2季財報已顯示單季員工酬勞（分紅）約360億元，創新高，年增幅50.7%。

業界指出，菜鳥才看單季，業界更關注台積電年度總酬勞，今年隨台積電獲利穩健提升，考績若優異，31職等起員工的年度薪酬可望300萬元起跳，同創新高。

台積電財報公告第2季員工分紅約360億元，上半年員工分紅總金額約703.47億元，較去年同期增加54.3%，皆為新高紀錄。台積電永續報告也公布，2025年全球員工總數首突破9萬人規模創新高，年增約8.3%。

對於員工分紅議題，台積電昨日回應本報記者提問，表示致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。

台積 台積電 財報

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