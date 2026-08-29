華碩組織大調整衝實體AI 智慧物聯網事業群9月起轉型

華碩（2357）昨（28）日透過公司內部信件，宣布調整營運組織，全力衝刺機器人及AI應用相關業務，將原本智慧物聯網事業群（AIoT Business Group）轉型、更名為實體AI解決方案事業群（Physical AI Solutions Business Group，PAS BG），9月1日生效。

華碩共同執行長許先越及胡書賓表示，隨著AI邁向真實世界系統，具備感知、推理與執行能力，華碩正邁出重要的一步，強化在下一波創新浪潮中的領先地位。實體AI整體市場規模將於2035年達到1.1兆美元，公司已將實體AI列為當前的關鍵發展方向之一，新名稱能更好地反映由「設備連接」走向「讓AI進入真實實體世界」的策略轉型。

實體AI解決方案事業群將由張權德和許祐嘉共同領導，主要由AI解決方案事業部、自主平台事業部與人型機器人事業部所組成。

信件中表示，這次組織再定位，代表公司持續向2024年提出的願景目標，也就是成為「全方位的AI公司」再邁進重要的一步。實體AI解決方案事業群提供讓AI進入實體世界的完整解決方案，在初始階段會從自有EMS場域出發，運用現實世界運作環境的經驗，將華碩發展為電子製造業的實體AI平台。在組織架構方面，PAS BG由三個核心事業部組成，首先是AI解決方案事業部，華碩表示，將包括AI偵測、AI安全防護、AI預防性維護、智慧停車和智慧交通解決方案。

另外，自主平台事業部，提供全端解決方案，建構整合人工智慧演算法、軟體和硬體的自主平台和系統；人型機器人事業部：將機器人暨智慧應用事業部（IRA BU）與其他現有團隊整併，以加速機器人與新一代實體AI技術的創新；平台軟體中心一、二則會與這三個事業部協同合作，提供AI平台、模型工具、系統整合與共用軟體能力。