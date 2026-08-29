大立光今年來五度台中買地

大立光（3008）昨（28）日公告斥資6.51億元購進台中南屯區土地，是本周第二次、今年第五度出手獵地，累計今年已斥資近63億元購地，顯見大立光加速新事業CPO布局新腳步。

大立光公告，購進台中南屯區工業區21路23號土地，土地面積4,816平方公尺，折合約1,456.84坪，建物面積1,857.14平方公尺，折合約561.79坪，交易總金額6.51億餘元，交易相對人為喜特麗國際股份有限公司，主要支應未來擴充產能需求。

城市重劃趨勢智庫分析，大立光接連五度購地，代表企業布局已不只是單一廠房擴充，而是在台中建立更完整的產業基地。從土地取得、廠房整備到自動化產線建置，往往需要數年時間，因此科技大廠的購地行動，經常比財報與營收更早反映產業趨勢。

針對CPO業務進展，大立光董事長林恩平日前證實，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，預期本季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。林恩平說，目前FA訂單為一排的設計，大立光的優勢在於自動化及高精度，客戶選擇大立光，除了看重自動化技術外，也是容易找到問題，目前檢測機台均由大立光自行開發。

據傳，大立光在CPO領域已獲台積電納入COUPE製程生態系，供應FAU產品。近日供應鏈更傳出，大立光CPO布局延伸至下游FAU（光纖陣列模組），完成零組件到模組一條龍布局，在輝達光通訊角色從間接供應商變成直接供應商，與上詮、天孚同步躋身輝達FAU供應鏈。大立光不評論市場傳聞，僅強調目前以發展FA為主。