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電信三雄 6G 前哨戰開打
6G前哨戰開打，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極布局5G SA（獨立組網），年底涵蓋率衝五成到八成，推出基於5G SA網路的差異化服務與專屬資費，開放蘋果iPhone等旗艦手機用戶使用5G SA。
電信三雄今年擴大資本支出，啟動5G SA網路建設。中華電啟動Pre-6G戰略布局，投入5G SA，選擇具代表性指標場域建置示範場域，優先於全台都會區及重要人流熱點部署，預計年底前網路涵蓋率可超過50%，進一步提升5G網路效能與服務能力。
台灣大則認為，隨著AI等高上行應用持續普及，投入5G SA網路建設，預估年底前覆蓋率超過80%。
遠傳總經理井琪表示，今年持續投入5G SA網路建設，預估年底網路涵蓋率可達50%，且今年資本支出預算已經涵蓋SA網路。
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