大立光第五度獵地砸63億布局台中 房產專家：土地廠房成產業先行指標

光學鏡頭大廠大立光（3008）28日公告，斥資6.51億元取得台中市南屯區土地及建物，主要因應未來營運發展與產能擴充需求。這也是大立光今年第五度出手買地，累計投入金額已達約63億元，顯示公司正在加速整備下一階段的產能與技術布局。

根據大立光公告，此次取得土地面積約1,456.8坪；建物面積約561.79坪，交易總金額6.51億元，交易對象為喜特麗國際公司。

城市重劃趨勢智庫分析，大立光今年接連五度購置土地，代表企業布局已不只是單一廠房擴充，而是在台中持續建立更完整的產業基地。從土地取得、廠房整備到自動化產線建置，往往需要數年時間，因此科技大廠的購地行動，經常比財報與營收更早反映產業趨勢。

企業一旦開始大規模獵地，背後通常已經完成訂單能見度、資本支出、產能配置及供應鏈需求的內部評估。換句話說，企業購買的不只是土地，更是在提前掌握未來量產所需要的空間與時間。

大立光下一階段的成長動能，也逐漸從傳統手機鏡頭延伸至矽光子及共同封裝光學(CPO)領域。董事長林恩平日前證實，公司已取得一家光纖陣列(FA)量產訂單，目前產品已送交客戶認證，並預計本季底完成自動化試產線架設，最快明年中開始量產並貢獻營收。

而隨著AI伺服器、高速運算及資料中心快速成長，晶片之間的資料傳輸需求大幅提升，CPO正成為降低耗能、提高傳輸效率的重要技術。大立光由手機光學跨入CPO供應鏈，不僅擴大產品應用範圍，也可能為企業帶來新的成長曲線。

至於資本市場，也已率先反映對大立光未來發展的期待。大立光28日股價收在7,065元，上漲150元，再度改寫歷史新高。從股價創高、CPO訂單推進，到今年五度買地，三項訊號相互呼應，反映公司正在同步推進技術轉型與產能擴充。

城市重劃趨勢智庫分析，科技產業正在由「缺晶片」逐漸走向「缺土地、缺廠房、缺水電與量產時間」。對大型科技公司而言，適合設廠的土地不僅須具備完整面積，更需符合交通、水電、人才、供應鏈及開發時程等條件，可立即使用或快速整備的產業用地將更加稀缺。

台中擁有精密機械、光學鏡頭、半導體設備、航太及自動化產業聚落，加上台中港、高鐵、國道及中部科學園區形成的交通與產業網絡，已成為科技製造業布局中台灣的重要基地。

大立光持續在台中購地，帶動的不只是企業自身產能擴張，也將進一步增加供應商、協力廠商及相關服務業的設廠需求。產業投資形成群聚後，將同步帶動就業人口、住宅需求與周邊商業機能，土地價值也會從單純的區位條件，轉向由產業實力重新定價。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛表示，大立光今年五度獵地、累計投入約63億元，是觀察台中產業景氣的重要先行指標。財報反映的是企業過去的經營成果，土地與廠房布局則代表企業對未來三至五年的判斷。

當科技大廠持續以真金白銀加碼台中，代表中台灣的產業競爭力正在向上提升。未來真正稀缺的，不只是土地，而是能讓企業迅速建廠、導入設備並進入量產的戰略型產業基地。