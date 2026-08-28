台中打造樂業城市 中科台中園區廠商營業額7年增逾4,000億元

台中高科技產業發展動能持續升溫！依國家科學及技術委員會統計資料顯示，中科台中園區營業額從107年約7,249億元，成長至114年約1兆1,303億元，7年間增加4,054億元。

其中，積體電路產業成長尤其亮眼，營業額從約5,147億元增至9,419億元，增加4,272億元、成長83%，占園區事業營業額比重也從約71%提升至83%。

市府經濟發展局表示，台中原具備精密機械、光學及設備零組件等產業基礎，近年進一步串聯積體電路、半導體設備及材料供應鏈，隨全球AI需求帶動半導體產業發展，相關業者也持續擴大在台中投資布局。

經發局表示，市長盧秀燕上任以來，市府持續完善城市建設及產業發展環境，近年包括科湳愛琴橋、水湳轉運中心、大雅系統交流道銜接台74線交流道、銜接中科與國道三號的西屯路四段、市政路等交通建設陸續完工或通車。

另外，台中國際機場國際航線持續拓展，台中國際會展中心及台中綠美圖也正式營運，持續強化交通、產業及生活機能。

隨著產業發展，就業人口同步成長，中科台中園區就業人數從107年約4.8萬人，增加至114年底約6.2萬人，增加約1.4萬人、成長近3成。

經發局長張峯源指出，為提供更多優質就業機會，市府持續優化單一投資服務窗口及跨局處協調機制，加速重大投資案落地。

以積體電路產業龍頭台積電（2330）為例，市府自109年投資規劃階段起，即透過單一窗口提供投資協助及諮詢，並陸續協助完成都市計畫、用地取得等行政程序。

114年進入4座晶圓廠興建作業階段後，市府也針對停車空間、工務所及物料堆置等重大建設所需臨時性設施提供必要協助。預計全區完成後，可增加5,000億元年產值，並創造4,500個優質就業機會。

經發局進一步表示，隨著半導體產業持續發展，相關設備、材料*-KY（4763）及零組件供應鏈也陸續布局台中。

除晶片微影設備大廠艾司摩爾(ASML)、日本半導體設備商東京威力科創(TEL)在台中設立辦公室外，生產半導體製程高純度化學材料的巨菱精密化學，112年3月於港區新設台中港廠。

製造半導體製程設備及超高真空系統關鍵組件的新萊應材，113年7月於梧棲區設立新廠；昇陽國際半導體（8028）投資逾56億元，於台中港科技產業園區擴建廠房、全自動搬運產線及倉儲系統；供應氮氣等工業及電子氣體的三福氣體也於台中設立據點。

此外，相關業者擴產腳步持續。經發局也指出，測試設備廠鴻勁（7769）精密因應產線擴增需求，於去年6月及12月分別在大雅區設立第五、六廠；聖凰（7880）科技投資逾5億元於大肚興建智慧化新廠，提升高潔淨製程設備量能。

半導體設備大廠萬潤科技（6187）今年3月成立台中廠後，4月再加碼購置西屯區廠房，展現半導體相關產業持續投資台中的動能。

經發局最後提到，台中具備精密機械、設備、零組件及材料加工等完整產業基礎，隨著台積電擴大投資，積體電路產業供應鏈群聚效應持續發酵，也帶動相關設備及材料業者加速布局。

張峯源表示，市府團隊將持續完善交通、公共建設、投資環境及生活品質，並透過單一窗口及跨局處協調機制協助企業投資落地，擴大產業發展及優質就業機會，打造宜居、樂業的幸福城市。