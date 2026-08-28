太空中心6U立方衛星旺來 驗證技術突破獲AIAA年度任務獎
國家太空中心（TASA）主導的6U立方衛星「旺來」，驗證過往只能在大型遙測衛星上運作的頂尖光學與影像控制技術，為全球微衛星星系商業化及高頻率、高解析度地球觀測，開創全新里程碑，獲美國航空暨太空學會（AIAA）小型衛星技術委員會頒發年度任務獎。
旺來衛星（ONGLAISAT）2024年12月9日由國際太空站（ISS）彈射進入低地球軌道，2025年初成功取像，初期運作完成後約兩個月期間，執行超過100次影像拍攝任務。
旺來衛星尺寸為6U（30×20×10公分），是TASA與日本東京大學航太系ISSL實驗室、ArkEdgeSpace、Space BD攜手完成的國際合作計畫。由TASA製作Korsch光學遙測酬載，搭配日本東京大學的高指向精度6U立方衛星平台，任務目標為驗證新型光學酬載設計製造與影像處理相關技術。
TASA說明，旺來衛星以6U等級的小型衛星平台，整合高精度姿態測定與控制系統，以及先進光學遙測系統，成功取得地面解析度達2.44公尺的地球觀測影像；透過時間延遲積分（TDI）成像技術，訊雜比（SNR）超過100，展現小型、低成本衛星執行高解析度光學地球觀測任務的潛力。
TASA指出，旺來衛星團隊將在軌影像及技術展示成果，發表於8月23至26日在美國舉辦的小型衛星研討會，並入選2026年年度任務獎決選名單，最終由AIAA小型衛星技術委員會綜合公眾票選結果選出得獎任務。
AIAA小型衛星技術委員會設立年度任務獎，旨在表彰對小型衛星能力提升具有重要貢獻的任務。
TASA表示，旺來衛星獲獎關鍵為成功在極受限的6U超小型立方衛星平台上，驗證過往只能在大型、高成本遙測衛星上運作的頂尖光學與影像控制技術，為全球微衛星星系的商業化及高頻率、高解析度地球觀測，開創全新里程碑。這也是首次有日本、台灣團隊參與研發的太空任務獲得此項殊榮。
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