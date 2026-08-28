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「護國神山」效應發威！台中半導體營收狂增83% 中科7年暴增4272億元
台中高科技產業動能狂飆！國科會最新統計，中科台中園區營業額去年營業額1兆1303億元，7年內產值暴增4272億元。其中，積體電路產業台積電「1.4奈米先進製程」晶圓廠動工加持下，營業額增至9419億元，成長率高達83%，成為支撐台中經濟成長的「護國神山」。
台積電去年進入4座晶圓廠的興建階段。中科管理局說，為鞏固我國半導體先進製程領先地位，將1.4奈米製程留在中科，中科二期擴建計畫公共工程及廠商建廠均加速同步進行，廠商建廠進度「超乎想像的超前」。
據了解，目前新廠基地第一階段基樁工程陸續完工，並展開設備棟（CUP）及辦公室工程。四座廠房中有2座完成發包，正進行鋼構作業，推估第一座廠房可望明年4月前完工。供應鏈評估，最快明年第3季初進行試產作業，力拚2028年中實現量產。
台中市經發局強調，透過「單一投資服務窗口」協助，台積電中科二廠擴廠進度順利，預計全區完工後，每年可創造5000億元產值，並提供4500個優質職缺。
經發局說明，相關設備、材料及零組件供應鏈也陸續布局台中。除了晶片微影設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本半導體設備商東京威力科創（TEL）外，包括巨菱精密化學、新萊應材、昇陽國際半導體、三福氣體、鴻勁精密、聖凰科技及萬潤科技等關鍵業者設立新廠或擴展辦公室，展現強勁的投資動能。
台中市政府為了支撐高科技產業發展，近年全力完善基礎建設，包含科湳愛琴橋、大雅系統交流道、市政路延伸及西屯路四段等交通動脈陸續通車，有效緩解通勤壓力；台中國際會展中心與綠美圖營運，生活機能與商務配套也全面升級。市府持續透過跨局處協調機制，優化投資環境，吸引更多國際人才與企業進駐，將台中打造為科技與生活兼容的幸福城市。
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