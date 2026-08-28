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華碩組織改組 攻實體AI及機器人9月1日生效

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）衝刺機器人及AI應用相關業務，於公司內部宣布，智慧物聯網事業群（AIoT Business Group）將轉型並更名為實體AI解決方案事業群（Physical AI Solutions Business Group, PAS BG），於2026年9月1日生效。

華碩共同執行長許先越及胡書賓於公司內部信中指出，隨著AI邁向真實世界系統，具備感知、推理與執行能力，華碩正邁出重要的一步，以強化我們在下一波創新浪潮中的領先地位。

今天，我們很高興地宣布智慧物聯網事業群將轉型並更名為實體AI解決方案事業群，於2026年9月1日生效。PAS BG將由張權德和許祐嘉共同領導，並由AI解決方案事業部、自主平台事業部與人型機器人事業部所組成。

信中指出，實體AI整體市場規模將於2035年達到1.1兆美元，因此公司已將實體AI列為當前的關鍵發展方向之一。新名稱能更好地反映由「設備連接」走向「讓AI進入真實實體世界」的策略轉型。

此外，此組織再定位代表我們朝著施先生（指華碩董事長施崇棠）於2024年所提出的願景目標—轉型為「全方位的AI公司」—再邁進重要的一步。

信中表示，實體 AI 解決方案事業群提供的是讓 AI 進入實體世界的完整解決方案，在初始階段會從自有EMS場域出發，並運用現實世界運作環境的經驗，將華碩發展為電子製造業的實體 AI平台。

華碩將聚焦於三個層面：一、在EMS產業中建立可衡量和可重複的能力—例如，真實的組裝/包裝工作站、小型物體抓取—以輔助生產，提高工廠生產品質與效率。

二、成為電子製造業實體 AI 訓練、驗證與部署的reference platform。三、尋求高附加價值工業自動化、醫療和家用機器人領域的機會。

在組織架構方面，PAS BG由三個核心事業部組成：包含AI解決方案事業部：開發智慧製造和智慧城市解決方案，包括AI偵測、AI安全防護、AI預防性維護、智慧停車和智慧交通解決方案。

自主平台事業部：提供全端解決方案，建構整合人工智慧演算法、軟體和硬體的自主平台和系統；人型機器人事業部：將機器人暨智慧應用事業部（IRA BU）與其他現有團隊整併，以加速機器人與新一代實體AI技術的創新；平台軟體中心一、二則會與這三個事業部協同合作，提供AI平台、模型工具、系統整合與共用軟體能力。

華碩 機器人 推理

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