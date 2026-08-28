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欣興遭搜索晚間再澄清：涉及產地標示爭議 1總經理、1副總配合調查
ABF載板龍頭欣興（3037）28日晚間再度發布重大訊息，進一步說明檢調搜索一事。欣興表示，據檢調單位告知，此次調查主要與妨害農工商罪中的產地標示爭議有關，目前配合調查的人員包括一名總經理、一名副總及相關單位同仁。
桃園地檢署28日下午證實，檢調已前往欣興位於桃園中壢的合江廠執行搜索，並帶回相關人員及資料釐清案情。不過，案件仍在偵辦中，桃檢基於偵查不公開原則，尚未說明涉及哪些產品、產地及交易流程。
欣興先前發布重訊表示，桃園地檢署指揮桃園市調查處，以涉及妨害農工商罪進行搜索，公司將全力配合調查。欣興強調，目前營運維持正常，此事對財務及業務沒有重大影響，後續將待地檢署正式說明後，再發布重大訊息。
欣興28日股價走勢也格外震盪，早盤一度大漲至1,230元、改寫歷史新高，午盤後由紅翻黑，最低下探1,070元，終場收在1,110元，下跌70元、跌幅5.93%。
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