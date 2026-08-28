華星光衝刺CW、EML雷射商機 全力擴增新產能

華星光（4979）全力衝刺AI基礎建設光通訊新商機，預計今年全年新產能將可望比去年翻倍成長，且由於客戶訂單動能比原先預期更好，因此預估明年新產能將可望再比今年翻倍。今年將投入大約18～20億元資本支出，明年將上升到30億元，大舉擴增CW、EML雷射新產能。

華星光表示，InP晶圓應用在CW雷射的產能預計今年底每月出貨量將達600萬顆，預計2027年底將會上升到1,200萬顆，且明年晶圓尺寸將會以3吋為主，並穩健推進到4吋，當前已經開始布建4吋及6吋的自動化設備，預計明年底前陸續到位，應用領域將會從單通道100G及200G。

針對新產能布局規劃，華星光指出，預計今年底全公司無塵室空間將會上看8,150平方公尺，2027年底將達到1萬3,650平方公尺，當中有新竹竹東廠房擴增，桃園八德新廠投入產能，以及中壢合江廠全數轉作無塵室空間作為產線，預計今年資本支出將達18～20億元，明年保守估計達30億元左右規模。