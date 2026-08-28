台積電第2季員工酬勞約360億元創高 公司完整說明來了

光學鏡頭大廠大立光（3008）28日公告，斥資6.51億元取得台中市南屯區土地及建物，主要因應未來營運發展與產能擴充需求。這也是大立光今年第五度出手買地，累計投入金額已達約63億元，顯示公司正在加速整備下一階段的產能與技術布局。

2026-08-28 19:28