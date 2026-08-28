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華碩成立實體AI事業群 納入人形機器人計畫9月上路

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
PC品牌大廠華碩。聯合報系資料照
PC品牌大廠華碩。聯合報系資料照

華碩（2357）發布All in AI新動作，正式成立實體AI （Physical AI）事業群搶吃機器人商機，華碩AIOT物聯網事業群將啟動新變革，於9月1日起重組，並納入2大新事業單位，更名為「實體 AI 解決方案事業群（Physical AI Solutions BG；PAS BG）」，由副總裁許祐嘉及張權德共同領軍。

為實踐華碩董事長施崇棠在2024年宣布的All in AI策略，將華碩轉型為最全面的AI公司，華碩再度啟動事業群組織調整，今年3月1日才新增加基礎方案事業群（Infrastructure Solutions Business Group, IS BG），作為華碩集團第四大核心事業群，專注拓展AI伺服器業務，半年後，AIOT事業群也重新定位為實體AI解決方案事業群。

華碩共同執行長許先越跟胡書賓28日發布內部信指出，隨著 AI 邁向真實世界系統，具備感知、推理與執行能力，華碩正邁出重要的一步，以強化在下一波創新浪潮中的領先地位，為此展開新一波組織再造。

PAS BG將由張權德和許祐嘉共同領導，並由AI解決方案事業部、自主平台事業部與人型機器人事業部3事業部所組成。

華碩表示，實體 AI 整體市場規模將於2035年達到 1.1 兆美元，因此公司已將實體 AI 列為當前的關鍵發展方向之一，新名稱能更好地反映由「設備連接」走向「讓 AI 進入真實實體世界」的策略轉型。

實體AI 解決方案事業群提供的是讓 AI 進入實體世界的完整解決方案，在初始階段會從自有 EMS 場域出發，並運用現實世界運作環境的經驗，將華碩發展為電子製造業的實體 AI 平台。

實體AI會聚焦三個層面：1. 在EMS產業中建立可衡量和可重複的能力—例如，真實的組裝/包裝工作站、小型物體抓取—以輔助生產，提高工廠生產品質與效率。2. 成為電子製造業實體 AI 訓練、驗證與部署的reference platform。3. 尋求高附加價值工業自動化、醫療和家用機器人領域的機會。

PAS BG由三個核心事業部組成：AI 解決方案事業部：開發智慧製造和智慧城市解決方案，包括 AI 偵測、AI 安全防護、AI 預防性維護、智慧停車和智慧交通解決方案。自主平台事業部：提供全端解決方案，建構整合人工智慧演算法、軟體和硬體的自主平台和系統。人型機器人事業部：將機器人暨智慧應用事業部（IRA BU）與其他現有團隊整併，以加速機器人與新一代實體AI技術的創新。

平台軟體中心一、二則會與這三個事業部協同合作，提供 AI 平台、模型工具、系統整合與共用軟體能力。

華碩 人形機器人 機器人

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