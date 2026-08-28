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TrendForce：輝達AI機櫃世代交替 2027年NVL72產值突破7100億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輝達NVL 72產值。圖／TrendForce提供
輝達NVL 72產值。圖／TrendForce提供

根據TrendForce最新AI server產業研究，GB300整櫃型方案已成為2026年輝達NVIDIA）的出貨主力，其需求預計將延續至2027上半年。隨後，新一代VR200機櫃將接棒放量，成為2027年出貨占比最高的產品。至於更新一代的Rubin Ultra平台（VR300），因HBM與server架構設計細節未定，出貨占比仍較低。

TrendForce估計，2027年GB、VR等NVL72機櫃出貨量將年增50%以上，考量Vera Rubin系統的平均銷售單價（ASP）較GB300翻倍成長，以及上游晶圓與HBM等關鍵零組件醞釀漲價，預估2027年包含GB300、VR200及VR300的NVL72機櫃系統合計總產值貢獻將突破7,100億美元，年增率高達214%，將挹注ODM系統廠、供電及散熱等AI資料中心供應鏈的成長動能。

此外，整櫃式方案的客群結構正出現轉變。儘管北美五大CSP仍是主要買家，但預計其採購比重將從2025年約70%下降至2026年的60%，主因是Tesla（含xAI與SpaceX）及Coreweave等業者的需求持續上揚。NVIDIA最新財報也顯示，其資料中心業務占總營收已向93%邁進，Neocloud、主權雲亦成為成長來源。

NVIDIA於近期法說會揭露對AI基礎設施布局，以美國俄亥俄州的PORTS-Pike園區為最具代表性案例。該園區將由SB Energy興建、持有並營運，OpenAI承租8 IT-GW。NVIDIA取得全站獨家算力供應地位，並對初始4.25 IT-GW提供殘值擔保(residual value guarantee)，累計付款義務上限為1,050億美元，覆蓋除晶片外的土地、電力、廠房層面，宣告該公司將競爭格局從xPU晶片層面，擴大至資料中心基礎設施。

TrendForce指出，ASIC陣營龍頭Google也採取類似策略，為Anthropic擔保資料中心租金，相關總額已達440億美元。此舉可為Google帶來資料中心機房、電廠專案約20%的股權，同時為其TPU綁定最大旗艦客戶。共同設計TPU的Broadcom也承諾，若晶片滯銷將回購補差價。整體而言，Google、NVIDIA的布局皆已從晶片、系統供應端，延伸至資料中心基礎建設層級，透過將自家晶片納入融資條款，為後續需求取得保障。

輝達 平台 NVIDIA

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