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遠傳迎接AI數位浪潮以科技力驅動永續力 助企業轉型、推動智慧城

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

迎接AI帶來的數位轉型浪潮，遠傳電信（4904）表示，以科技力驅動永續力，助企業轉型、推動智慧城。遠傳總經理井琪28日出席「2026年遠傳永續科技高峰論壇」，在開幕致詞時表示，數位轉型與AI轉型不只是技術導入，而是企業營運模式與流程思維的轉變，從企業真正的需求出發，才能讓科技發揮長期價值。

井琪認為，面對極端氣候與全球淨零趨勢，永續更是企業經營須正視的重要課題，遠傳持續將永續策略融入企業DNA，結合AI、5G及資通訊核心能力，在提升營運效率、優化治理、環境友善以及創造社會價值等面向持續努力。

遠傳與台灣永續能源研究基金會共同主辦的「2026年遠傳永續科技高峰論壇」28日正式在亞太永續博覽會登場，主題為「以科技力驅動永續力：從數位轉型到AI轉型」，邀集政府、企業、智庫等專家代表，共同探討全球AI時代裡，為企業、城市提供永續轉型和價值提升的最佳解決方案。

遠傳資訊長胡德民以「以科技力驅動永續力：遠傳的數位轉型實踐之路」為題，分享遠傳將生成式 AI、雲端平台及數據治理能力導入企業營運核心流程，順利啟動自身轉型，並轉化為可複製的企業解決方案，提供各產業數位轉型與智慧永續的重要夥伴。

胡德民表示，真正的數位轉型不只是導入新科技，而是讓科技成為企業提升競爭力與永續經營的能力。遠傳近年持續透過 AI、大數據、物聯網與雲端平台，協助交通、醫療、教育、防災及偏鄉照護等關鍵領域提升服務品質與治理效率，攜手公私部門打造兼具智慧、韌性與永續的新世代城市，實踐科技向善的價值。

遠傳智慧城市解決方案協理張文津在論壇以「AI x Green ICT：打造智慧治理與淨零轉型新引擎」為題，分享遠傳將各地交通號誌、水情監測、智慧電表、能源管理等系統，大量串接至IoT、5G、雲端等數據整合平台，下一階段將建置由AI分析、決策、自主營運的智慧城市。例如，防災微電網由能源管理平台、智慧電表、儲能、市電電網等組成，透過AI管理能源最佳化，發生天災時則自主應變運轉，確保避難中心、救災設施等正常運作，提升城市治理效能與能源韌性。

「遠傳永續科技高峰論壇」也透過ICT產業永續領袖論壇，邀請專家學者跨界深度交流，其中，AI Agent是否適合應用於ESG資訊管理與揭露流程也成為討論焦點之一。

遠傳策略投資的永訊智庫執行長李振北表示，永訊在ESG資料治理與Syber永續AI Agent的專業，能協助企業整合CDP環境揭露、RBA行為準則與EcoVadis永續評鑑所需資料，並將跨部門協作與稽核準備帶進同一工作流程，從數位轉型邁向可信任的AI轉型，讓企業專注核心業務與永續發展。

遠傳 永續 科技

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