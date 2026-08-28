矽力：下半年營運可望成長 資料中心和車用雙動能

電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，AI基礎建設相關的資料中心電源管理晶片、通訊模組、儲存和主機板需求快速成長，未來半年需求依然非常強勁，此外，下半年將有許多汽車新產品量產，是下半年營運主要成長動能。

矽力-KY今天召開線上法人說明會，陳偉說，第2季車用相關營收年增56%，占總營收比重約14%；資料中心相關應用營收年增近90%，占總營收比重約15%至16%。

陳偉表示，矽力-KY過去在資料中心用企業級固態硬碟只有1個客戶、1項產品；今年在北美已有2個品牌客戶，還有韓國、中國新客戶。此外，在資料中心主機板業績倍數增加，電源供應部分也有大成長，推升資料中心營收比重向上躍升。

他預期，明年資料中心相關營收比重有機會進一步超過20%水準，因資料中心相關產品毛利率高於整體平均毛利率，將有助於整體毛利率提升。

陳偉說，往年第3季營運表現較第2季持平或略微成長，今年筆記型電腦應用市場情況將與往年不同，需求會比較弱，不過，資料中心需求成長，應可抵銷相關影響，整體第3季業績可望較第2季上揚。

陳偉表示，明年消費性及電腦產品可能受產能排擠影響，需求會比較弱，不過在資料中心及車用產品成長驅動下，明年整體營收希望能成長20%以上。