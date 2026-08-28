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中華電信5G加速器攜手AI新創 帶動南台灣百工百業轉型升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）28日參加南台灣最指標創新創業盛會「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」於高雄展覽北館盛大登場。中華電信5G加速器以AI、5G與智慧應用為主軸，攜手新創團隊於中華電信新創專館展示、參加主題論壇、投資媒合及新創解方發表等活動，展現中華電信以AI科技帶動南台灣創新能量及賦能百工百業轉型升級。

中華電信高雄營運總經理柯偉震也在「大南方產業轉型實戰論壇」以「解決AI落地瓶頸：中華電信的算力與AI平台，如何撐起南方百工百業」為題進行分享，說明中華電信如何結合AI基礎建設與在地服務能量，協助企業克服數位轉型挑戰，加速AI應用導入實際營運場域，推動各產業智慧升級。

面對AI浪潮與產業數位轉型需求快速成長，中華電信指出，中華電信5G加速器自2018年成立以來，整合集團AI及5G網路等資通訊優勢，提供技術諮詢、產品驗證、商業合作、資金媒合、生態鏈結等加速資源。迄今已培育逾80家新創企業，涵蓋AI、5G、智慧城市、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、數位娛樂、運動科技、資安及ESG等領域，促進新創與企業交流合作，加速創新技術對接市場與產業落地應用。

中華電信表示，此次參與團隊具備「AI創新應用」及「AI產業轉型」特色，包括立創光電、南瓜虛擬科技、博誠電子、愛吠的狗、絕好聲創、芮思維智，以及內部公雲團隊及行動數位卡團隊等，涵蓋數位韌性、企業AI應用、智慧醫療及雲端等多元領域。展出內容包含AI衛星太陽能模組開發平台、AI+XR技術應用、消防智慧情資應變平台、擬真人智慧電話客服系統、具台灣口音特色的AI聲優平台、具AI風險評估功能的智慧呼吸照護平台，以及hicloud雲端服務與DKR行動數位卡等創新解決方案，展現台灣新創企業在運用AI技術快速開發創新產品的充沛能量。

面對AI時代的創新商機，中華電信指出，秉持以「智慧韌性贏信賴、AI乘光展未來」主軸，中華電信5G加速器將持續扮演以大帶小，攜手新創企業，以AI技術與應用賦能各行各業轉型升級，串聯新創、企業、投資人及產業夥伴，加速創新技術落地與產業應用，共同推動大南方產業的創新轉型，攜手開創AI時代數位經濟新紀元。

中華電信 百工百業 數位

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